【爸媽壓力】躁夫失業負能量感染幼稚園女兒　港媽嘆沒出路幸獲社工支援

▲ 丈夫失業，負能量感染幼稚園女兒，港媽有感壓力大沒出路。

香港家長親職壓力高企，子女成長階段均面對不同壓力，由報讀幼稚園至升小等問題都深受香港家長關注，家長往往因學童的個人表現、親子溝通及管教而出現不同程度的壓力。

港媽頓成經濟支柱嘆沒出路

協康會幼兒駐校社工服務先導計劃的個案陳太（化名），育有一名就讀幼稚園的女兒。早前丈夫因疫情失業，陳太成為經濟支柱，丈夫因長時間失業導致情緒出現問題，表現暴躁，女兒也感受到爸媽的負能量，陳太同時面對夫妻關係緊張及經濟壓力，她感到極之困擾，頓覺人生「沒有出路」。後來得到協康會駐校社工情緒支援，陳太不再鑽牛角尖，亦主動好好與丈夫溝通，丈夫亦願意作改變，夫婦感情有所改善，家庭功能亦得到提升。陳太實踐社工建議的紓壓力的方法「停一停、想一想」，有問題都會尋求社工協助，心態都比以往更為積極。

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五常法改善情緒及想法

協康會區域經理方素碧建議，家長在面對壓力時，需留意自己的身心狀態及行為表現，可透過「認知行為介入法」中的「五常法」技巧去改善情緒及想法，在適當時間更要尋求協助。

善待自己「五常法」由香港大社會工作及社會行政學系黃富強教授提供，家長可參考︰

1. 常留意身體的警告訊號：留意自己是否經常處於低落沮喪、欠耐性及暴躁、否定自我的負面情緒反應；留意身體的警告訊號，如莫名的心跳加速、呼吸不暢等；

2. 常喚停負面思想，讓「腦袋停一停」：當自己持續出現負面想法，讓腦袋停一停，不再想下去，問問自己有沒有跌入「思想陷阱」；

3. 常自我反問：以簡單的自我反問方式來糾正自己的負面思想，反問自己可增加對事件的觀點與角度；

4. 常分散注意力：做一些正面/自己喜歡的行動，有助分散注意力，把集中力轉移到不會產生/不相關負面情緒的事情，例如去洗個澡、去散步、吃喜歡的甜品等；

5. 常備金句：可以自製能鼓勵自己的金句咭，在有需要時提示自己，例如「路雖然艱難，但憑信心，甚麼事也能解決的！

抗逆力低影響家庭功能

協康會「幼兒駐校社工服務先導計劃」及香港大學社會工作及社會行政學系於今年2月至3月期間，就「香港兒童家長親職壓力及抗逆力」進行了問卷調查，成功訪問了502位育有學前N班至小六子女的家長，調查發現超過五成家長呈抑鬱症狀；而家庭入息較低，及育有SEN學童的家庭，其家庭功能、親職壓力更差，出現抑鬱症狀也更高，極需要提升抗逆能力和處理親職壓力的技巧。

香港大學社會工作及社會行政學系黃富強教授指出，56%家長於受訪前兩星期有輕度至嚴重抑鬱症狀，其中24%為中度至嚴重。

調查亦發現，家庭入息與家庭功能有相互關係，月入HK$3萬元或以下的家庭，與月入HK$6萬元或以上的家庭的抗疫能力、家庭功能、抑鬱症狀、親職壓力相比，顯示到家庭入息愈高，他們抗逆力、應對能力與家庭支援也愈高，家長抑鬱症狀也愈低。

SEN學童家庭抗逆力處風險水平

育有任何SEN類型的學童的家長的抗逆力較低，家長的抑鬱症狀較多，家庭功能更不健康，親職壓力也更大。30%的SEN學童家長有中度至嚴重抑鬱症狀，45%的SEN學童家庭功能為「不健康」，而64%的SEN學童家庭的抗逆力處於風險水平(at-risk)。

協康會「幼兒駐校社工服務先導計劃」獲陳蕉琴博士慈善基金資助下，聯同香港大學社會工作及社會行政學系於2022年2月至2023年9月，於16間由協康會駐校的幼稚園及4間本會學前康復服務單位，推行「Project P.S.I. (Parental Stress Intervention)學前單位家長壓力介入策略」，評估家長壓力狀況，識別不同程度壓力的家長，運用認知行為介入法，以個案或小組方式為家長提供支援等。

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責任編輯︰顏紫燕