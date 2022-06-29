【美食速報】「第四屆唯港薈馬來西亞榴槤節2022」再度開鑼　嘆5款品種榴槤＋榴槤咸甜菜式

▲ 「唯港薈馬來西亞榴槤節」再度開鑼。（圖片由酒店提供）

踏入7月，是馬來西亞榴槤當造的時節。受榴槤迷歡迎的「第四屆唯港薈馬來西亞榴槤節2022」即將再度開鑼，由7月30日起之指定星期五至日，唯港薈酒店一樓的Silverbox宴會廳會化身為榴槤迷的天堂，舉行共11場榴槤自助早午餐。當中唯港薈行政總廚兼有「榴槤王子」美譽的何偉誠師傅 (Danny)，還會從家鄉馬來西亞帶來時令榴槤品種，製作出十多款榴槤美食，讓大家「榴槤」忘返。

五大當造馬來西亞榴槤

每位客人可享一份馬來西亞榴槤果肉拼盤共有5款不同品種，小童可享2款，Danny根據榴槤的品質、顏色、甘香及甜度嚴選再直送香港，分別有D197貓山王、高山XO、D163葫蘆、D88小甜甜；以及Danny重點推介，來自柔佛洲並首次引入香港的神秘品種，大家可以親身到場品嚐。

榴槤菜式

當中會以一人一份形式呈上貓山王榴槤鮑魚紅棗白玉銀耳燉湯，可以清潤喉嚨。榴槤為「水果之王」營養豐富，有助健脾補氣，榴槤殼內白色的瓤能滋陰降火，而榴槤核亦有補腎健胃之效。湯底以老雞熬製三小時，加入榴槤殼、榴槤核、貓山王榴槤果肉、智利八頭鮑魚、雪耳、冬瓜、紅棗等再熬製三小時，清甜滋潤，兼具下火及補血的功效。貓山果王沙律黃金玉帶採用原粒澳洲帶子，混入榴槤果肉的沙律同吃。

▲ 馬來西亞榴槤果肉拼盤，共有5款不同品種。（圖片由酒店提供）

其他榴槤菜式以自助形式供應，當中包括榴槤果肉製成的熱盤，大家可於The Market品嚐環亞美食主廚李淑光師傅 (Kelvin Lee)及中菜主廚馮鈿富師傅 (Raymond Fung) 的烹調技巧及意念。D24榴槤酥炸紫菜糯米雞卷，以雞胸肉與糯米、榴槤、紅菜頭融合；避風塘榴槤豆腐融合港式風味，豆腐與榴槤果肉融為一體，既甜且辣。

榴槤椰絲排骨加入D24榴槤醬汁同炒，並加入椰絲以增口感；榴槤黃金麥皮蝦採用沙巴軟殼蝦，加入麥皮、辣椒、牛奶粉及風乾榴槤磨成的榴槤粉同炒，甜中帶辣；另外有以全人手製作的貓山王榴槤腐皮海鮮石榴球及榴槤果王炸鮮菌雲吞配榴槤千島醬。

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榴槤甜點均以貓山王及D24製作而成，包括榴槤糯米飯、榴槤芝士餅、榴槤班蘭卷、榴槤布甸、榴槤泡芙、榴槤芝士撻及班蘭榴槤糯米糍，不得不提的是馬來西亞榴槤雪糕，以榴槤果蓉製成，每一口都是榴槤香。

東南亞風味美食

自助餐還設有多個即煮烹調站，包括來自馬來西亞的主廚李淑光師傅 (Kelvin Lee)及泰國主廚Jack Pinkkang師傅炮製星的馬泰地道美食，全部以當地傳統烹調手法炮製，所有醬汁更是自家調配，有泰式海鮮冬蔭功、福建肉骨茶、牛肉湯河、檳城喇沙、海南雞飯、生滾海皇粥等。

另外還有冰鎮海鮮如小龍蝦、青口、蜆、海蝦、日式刺身壽司專區、沙律及冷盤、熱盤、Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕等，更可無限添飲指定紅白美酒、氣泡酒、冰凍果汁及汽水。

抽獎活動

▲ 「榴槤王子」何偉誠師傅 (Danny)。（圖片由酒店提供）

「榴槤王子」Danny 更會於每一場的早午餐擔任司儀，透過問答環節為客人介紹馬來西亞及當地榴槤特色，並即場舉辦大抽獎活動，送出多份豐富禮品包括唯港薈免費住宿、餐飲禮券、原個新鮮榴槤等。酒店還獲馬來西駐香港總領事館、馬來西亞旅遊促進局 (香港分局)、馬來西亞對外貿易發展機構 (MATRADE)及香港馬來西亞協會到場支持，每位客人可獲贈盛載馬來西亞產品的福袋一個。

第四屆唯港薈馬來西亞榴槤節2022

日期：

2022年7月30、31日 (星期六、日)

2022年8月5、12、13、14、20、26日（五、六、日）

2022年9月2、3、4日 （五、六、日）

時間: 上午11時45分至下午3時

地點: Silverbox宴會廳（酒店一樓）

價錢: 成人港幣$858，小童（3至11歲）港幣$538、另設加一服務費。

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責任編緝：蕭雅文