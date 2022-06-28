【漸漸地】吳啟洋新歌MV登熱門影片第4位　「免費巴」Phoebus與粉絲遊巴士河

日前，P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）推出首支全新派台作品《漸漸地》，MV推出後最高登上熱門影片第4位，有粉絲在MV影片下留言：「估唔到Phoebus的聲線咁好聽，以為佢只係sell外貌」，為答謝粉絲的支持，Phoebus與粉絲遊巴士河！

雖然在30度高溫下坐開篷巴士，Phoebus表示：「好興奮可以同粉絲見面，亦都係我人生第一次坐觀光巴士。原本個頭set得好好睇 ，諗住以最好嘅形象見fans，點知一開車，個頭已經亂晒。開蓬巴士原來係好大風仲要比fans影咗好多黑圖。」

感覺似玩過山車

掛滿Phoebus《漸漸地》横額的開篷巴士，由尖沙咀出發駛到九龍灣展貿中心，車程中主角拿起咪高峰與粉絲傾偈，更不少得合照環節。

令粉絲最興奮的時刻，當然是重演《漸漸地》 MV「挨膊頭」一幕，隔着口罩都感受到粉絲們的熱情。

Phoebus高興地説：「嗰日天氣好好，加上我哋係由黃昏搭到夜晚，路程中要經過唔同隧道，感覺好似玩緊過山車咁。好開心有呢㗎《漸漸地》巴士，多謝粉絲同公司比咗一個咁好嘅回憶比我。」

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