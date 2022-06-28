  • 31°C
香港時間 : 2022628日 (週二) 20:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【漸漸地】吳啟洋新歌MV登熱門影片第4位　「免費巴」Phoebus與粉絲遊巴士河

娛樂 19:24 2022/06/28

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

日前，P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）推出首支全新派台作品《漸漸地》，MV推出後最高登上熱門影片第4位，有粉絲在MV影片下留言：「估唔到Phoebus的聲線咁好聽，以為佢只係sell外貌」，為答謝粉絲的支持，Phoebus與粉絲遊巴士河！

雖然在30度高溫下坐開篷巴士，Phoebus表示：「好興奮可以同粉絲見面，亦都係我人生第一次坐觀光巴士。原本個頭set得好好睇 ，諗住以最好嘅形象見fans，點知一開車，個頭已經亂晒。開蓬巴士原來係好大風仲要比fans影咗好多黑圖。」

感覺似玩過山車

掛滿Phoebus《漸漸地》横額的開篷巴士，由尖沙咀出發駛到九龍灣展貿中心，車程中主角拿起咪高峰與粉絲傾偈，更不少得合照環節。

令粉絲最興奮的時刻，當然是重演《漸漸地》 MV「挨膊頭」一幕，隔着口罩都感受到粉絲們的熱情。

Phoebus高興地説：「嗰日天氣好好，加上我哋係由黃昏搭到夜晚，路程中要經過唔同隧道，感覺好似玩緊過山車咁。好開心有呢㗎《漸漸地》巴士，多謝粉絲同公司比咗一個咁好嘅回憶比我。」

最新影片推介：曾展望專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
16:37 2022/06/13
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答
12:10 2021/12/17
【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答
【全民造星】MIRROR隊長Lokman夠安全感　ERROR肥仔建議COLLAR阿Gao買泳衣
今日 17:25
【全民造星】MIRROR隊長Lokman夠安全感　ERROR肥仔建議COLLAR阿Gao買泳衣

你可能感興趣

【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
16:37 2022/06/13
【冥冥之中】吳啟洋不信命從不放棄　陳嘉倩相信人定勝天：心態決定境界
【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答
12:10 2021/12/17
【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答
【全民造星】MIRROR隊長Lokman夠安全感　ERROR肥仔建議COLLAR阿Gao買泳衣
今日 17:25
【全民造星】MIRROR隊長Lokman夠安全感　ERROR肥仔建議COLLAR阿Gao買泳衣
吳啟洋 P1X3L 組合 MV

最高瀏覽

【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
12:32 2022/06/27
【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
【難為爸爸】捱夜輔導數學1年孩子考試只得6分　好爸爸崩潰流下男兒淚
17:21 2022/06/27
【難為爸爸】捱夜輔導數學1年孩子考試只得6分　好爸爸崩潰流下男兒淚
【癌症殺手】3姊妹從不抽煙先後確診肺癌　醫生揭患癌原因籲定期檢查【附肺癌症狀及自測方法】
12:40 2022/06/27
【癌症殺手】3姊妹從不抽煙先後確診肺癌　醫生揭患癌原因籲定期檢查【附肺癌症狀及自測方法】