【靚太安樂窩】Philips Premium XXL健康空氣炸鍋　智能感應零油煮易清潔

只要添置合適的廚房小幫手，不論入廚新手或廚神，都可以安在家中快靚正煮出美味佳餚。今集《靚太安樂窩》為你介紹Philips Premium XXL健康空氣炸鍋及新出的NutriU美味食譜靈感手機應用程式，一日三餐不同菜式都無難度。

▲ 只需透過機面的按鍵選擇食物類型，之後按下按鈕進行烹飪，感應器便能根據食材的種類、大小及重量，自動調節出所需要烹調的最佳時間和溫度。（湛斯雅攝）

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智能感應技術

只需透過機面的按鍵選擇食物類型，之後按下按鈕進行烹飪，感應器便能根據食材的種類、大小及重量，自動調節出所需要烹調的最佳時間和溫度。加上支援全新推出的NutriU應用程式，當中收錄過百款獨家食譜，輕易地炮製出不同佳餚。

零油下廚

Philips Premium XXL的獨家專利脂肪脫離技術，可分離並收集食材內多餘的脂肪，更可去除高達50%的肉類脂肪，令食物變得更健康。而高速空氣循環技術能創造出快 7 倍的熱空氣氣流，就可減少食物脂肪含量高達90%。大家即使使用少量油，甚至無需加油，都能炮製更香脆可口的美食。

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貼心設計

設有7.3 升特大容量炸鍋，能烹調全雞或煎炸1.4公斤的薯條，足夠6人享用。另外，也能利用內置的「保溫模式」為佳餚保持理想溫度，而保溫時間更可長達30分鐘。

Philips Premium XXL健康空氣炸鍋

型號：HD9870/20

顏色：珍珠白配香檳金

建議零售價： HK$2,998

隨機附送：家庭焗盤及9個鬆餅杯

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責任編緝：張懿慧