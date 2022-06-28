【食肆群組】爆疫海港酒家違3例遭檢控　食環署敦促停業改善通風

▲ 爆疫海港酒家違3例遭檢控，食環署敦促停業改善通風（資料圖片）

屯門海港酒家群組持續擴大，累計有42名食客確診，食環署表示，巡查後發現該酒家員工未有佩戴口罩及沒保存員工疫苗接種紀錄，及在未獲准許下更改通風系統，已分別提出3項檢控。

食環署人員今日（6月28日）再巡查該處所，並敦促該處所負責人參照衞生防護中心的建議自行停業，以進行清潔消毒及改善其通風情況。該處所現已暫停營業。

食環署人員於6月23日巡查該處所，其間發現該處所負責人未有遵從《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及第599F章的指示，已即時向有關餐飲處所負責人提出兩項檢控，一經定罪，每項檢控分別最高可處罰款50,000元及監禁6個月。

該處所須由6月24日起採取減低傳播風險的相應措施，即由下午6時至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，及於其餘時間不得有多於二人同坐一桌，為期14天。

另外，巡查期間，食環署人員亦發現該處所未獲准許下更改通風系統，已即時根據《食物業規例》（第132X章）第34D(1)條向持牌人提出檢控，一經定罪，最高可處罰款10,000元及監禁3個月。

另外，食環署已即時於有關處所附近一帶公眾地方加強清潔消毒，並會繼續留意有關處所情況及採取適當跟進行動。

根據記錄，屯門海港酒家持有食環署簽發的有效普通食肆牌照，並已按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的指示就換氣量規定向食環署提供承建商發出的證明書，並完成登記。

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記者：鄧凱文