【暑期活動】大館推2大親子工作坊探索樹木　遊走西半山看石牆樹的故事

▲ 大館將於7、8月舉行兩個工作坊，7月7日接受報名。（香港經濟日報資料圖片）

雖然暑假一早放了，但夏天仍部分暑假時間，家長也需為子女安排一些短期暑假活動，可以考慮大館的最新夏季展覽——「森呼吸」，讓小朋友深入認識樹木的保育方式及如何栽種等，好好愛惜大自然。

大館將於7、8月舉行兩個工作坊「樹語－創聲漫遊」及「到中區石牆樹下散步」，各設親子組及成人組，兩個工作坊都包括30分鐘「森呼吸」展覽導賞。

透過這趟學習旅程，家長及小朋友可以探索最前沿的方式保護、保育及栽種樹木，確保人類及樹木繼續共存，共創未來。從展覽及輕鬆簡單的工作坊中，家長及小朋友亦可了解樹木如何一直與人類有著感知、生物及情感上的密切連繫。

▲ 大館推出最新夏季展覽「森呼吸」。（相片由有關機構提供）

工作坊詳情如下︰

1. 樹語－創聲漫遊（適合7-12歲）

是次的創音漫遊將透過音樂重新演繹我們與樹木之間的關係。香港敲擊樂教育代表敲擊襄會帶領大家用音樂詮釋大館内10棵樹的故事，並透過自製的樂器與古蹟内的樹木共同奏出樂章！

親子組日期：8月13、20日

成人組日期：8月6、27日

時間：11am-1pm

地點：大館01座複式展館

費用：$80（每人）及$120（一大一小）

人數：每節20人

2. 到中區石牆樹下散步

石牆樹是由香港地貌、城市密度和氣候所孕育的獨有都市地景，亦見證了香港不同的地景變化及社區發展。導賞團將由大館出發，遊走於西半山之間，聆聽石牆樹的故事及了解它們所面對的危與機。

親子組日期：8月13、27日

成人組日期：7月16、30日

時間：3pm-5pm

集合地點：大館01座複式展館

講者：楊子傑先生 ISA註冊樹藝師

費用：$80（每人）及$120（一大一小）

人數：每節8人

*參加者請自備飲用水及雨傘，並盡量穿著舒適的衣物及鞋履

最新影片推介︰

7月7日接受報名

以上工作坊均包括30分鐘「森呼吸」展覽導賞，所有人士須使用「安心出行」應用程式進入大館，並根據「疫苗通行證」指示，按要求出示疫苗接種紀錄或相關豁免證明書以供檢查。大館展覽及活動空間屬「疫苗通行證」規定的主動查核處所。



工作坊於7月7日開始接受報名，詳情請留意大館網站及Facebook專頁。

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責任編輯︰林綺玲