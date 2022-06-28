  • 30°C
香港時間 : 2022628日 (週二) 23:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【即將卸任】黃錦星透露環境局下半年有項目予大眾實地體驗　勉勵「大嘥鬼」要好好工作

社會 22:05 2022/06/28

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

黃錦星透露環境局下半年有項目予大眾可實地體驗，勉勵「大嘥鬼」要好好工作。（黃錦星Facebook）

環境局局長黃錦星即將卸任，今日（28日）在社交平台預告，環境局下半年會有項目予大眾可實地體驗，加深認知如何低碳生活，又與環境局吉祥物「大嘥鬼」告別，呼籲市民共建低碳好習慣，協同邁向碳中和。

黃錦星表示，環境局已推出更新版「低碳生活計算機」，幫助大眾評估各自過去一年在日常衣食住行四方面所產生的碳排放量。他又透露，下半年將有隱世新秘景予大眾可實地體驗，加深認知如何低碳生活，包括減廢、減排、減碳等氣候行動。

黃錦星又向環境局吉祥物「大嘥鬼」、環境局同事告別，勉勵環境局同事要展現「協力創新、協作互動及協同共贏」的工作態度，創新地推展減廢回收、綠色出行和節能減碳等環保轉型，與民互動，共建低碳好習慣，協同邁向碳中和。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【公務員】聶德權撰寫任內最後一封信　深信公務員會全力配合下任特首施政
今日 18:36
【公務員】聶德權撰寫任內最後一封信　深信公務員會全力配合下任特首施政
【七一回歸】城巴及新巴港島區多條路線須改道　一文看清受影響路線
今日 20:17
【七一回歸】城巴及新巴港島區多條路線須改道　一文看清受影響路線
【暑期活動】大館推2大親子工作坊探索樹木　遊走西半山看石牆樹的故事
今日 20:04
【暑期活動】大館推2大親子工作坊探索樹木　遊走西半山看石牆樹的故事

你可能感興趣

【公務員】聶德權撰寫任內最後一封信　深信公務員會全力配合下任特首施政
今日 18:36
【公務員】聶德權撰寫任內最後一封信　深信公務員會全力配合下任特首施政
【七一回歸】城巴及新巴港島區多條路線須改道　一文看清受影響路線
今日 20:17
【七一回歸】城巴及新巴港島區多條路線須改道　一文看清受影響路線
【暑期活動】大館推2大親子工作坊探索樹木　遊走西半山看石牆樹的故事
今日 20:04
【暑期活動】大館推2大親子工作坊探索樹木　遊走西半山看石牆樹的故事
氣候暖化 可持續發展 碳中和 黃錦星 社交平台 環境局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
12:32 2022/06/27
【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
今日 13:06
【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
【難為爸爸】捱夜輔導數學1年孩子考試只得6分　好爸爸崩潰流下男兒淚
17:21 2022/06/27
【難為爸爸】捱夜輔導數學1年孩子考試只得6分　好爸爸崩潰流下男兒淚