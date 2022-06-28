【即將卸任】黃錦星透露環境局下半年有項目予大眾實地體驗　勉勵「大嘥鬼」要好好工作

▲ 黃錦星透露環境局下半年有項目予大眾可實地體驗，勉勵「大嘥鬼」要好好工作。（黃錦星Facebook）

環境局局長黃錦星即將卸任，今日（28日）在社交平台預告，環境局下半年會有項目予大眾可實地體驗，加深認知如何低碳生活，又與環境局吉祥物「大嘥鬼」告別，呼籲市民共建低碳好習慣，協同邁向碳中和。

黃錦星表示，環境局已推出更新版「低碳生活計算機」，幫助大眾評估各自過去一年在日常衣食住行四方面所產生的碳排放量。他又透露，下半年將有隱世新秘景予大眾可實地體驗，加深認知如何低碳生活，包括減廢、減排、減碳等氣候行動。

黃錦星又向環境局吉祥物「大嘥鬼」、環境局同事告別，勉勵環境局同事要展現「協力創新、協作互動及協同共贏」的工作態度，創新地推展減廢回收、綠色出行和節能減碳等環保轉型，與民互動，共建低碳好習慣，協同邁向碳中和。

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責任編輯：李榮忠