【長者悲歌】院舍臥床長者連夜移送亞博館　疫下曾喪父家屬再感焦慮：如噩夢重臨

▲ 葵涌一間院舍周日連夜運走42名長者檢疫，惟家屬逾3日都未有得知家人狀況。（資料圖片，非涉事院舍）

疫情反覆，多間安老院舍再有確診個案出現。葵涌一間院舍周日連夜運走42名長者檢疫，張先生無行動能力的叔父便是其中一位，惟他除了收到通知短信及電話外，完全不知叔父的狀況，感到焦慮擔心。

▲ 院舍指當日數十架救護車連夜接走長者。（受訪者提供）

防護中心：勞福局同意 冀減傳播

衞生防護中心指，遷移院舍病人及密切接觸者，是勞福局下專責小組同意，希望減少逗留在院舍時間，避免傳播。社署則指出，設施內照顧人員數量合比例，會定期檢查他們身體狀況，人手允許時會安排親友電話及視像通話。

張先生的叔父因身體原因，需長期卧床休養，依靠院舍姑娘每日幫他翻身和走動。早前疫情稍有好轉，他才獲准每月探訪2次，平時僅靠電話聯絡。周日晚張先生突然收到院舍短訊通知，指衞生署發出隔離令，已經將叔父送去亞博檢疫，而隔日他再收到社署電話通知已經接收其叔父，惟再追問具體食藥、情緒等狀況，對方則表示暫不清楚。

僅收短信電話通知 未得知詳情

張先生指，第5波疫情時住老人院的父親就因為染疫後情況惡化過身，當時曾陪着衰弱的父親在醫院門口等了逾一日才獲醫院接收，現時叔父再次因為安排調度問題而受苦，他覺得像是噩夢再臨，「第5波時就算染疫都只能喺院舍隔離，而家老人家打齊兩針，反而要大費周章去檢疫，真係好慘。」

安老服務協會執委李輝表示，據了解周日院舍收緊急通知，即時派數十架救護車接走42名院舍老人，當中有10多人需高度照顧，「有啲長期臥床，需要插喉餵食，甚至插尿喉或肛袋；最基本都要2小時幫佢地翻一次身。」她指出現時院舍已經和第5波初期不同，大部分長者已經打針或有抗體，若非染疫，留在院舍照顧會更好，「7日之後又要送返來，對老人家是折磨。而如果照顧的不妥當，院舍有排執手尾。

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記者：袁澍