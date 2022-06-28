【強制檢測】41處所納入強制檢測包括16間食肆　杏花新城太興、銅鑼灣大家樂上榜

▲ （陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，政府公布最新41個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月29日或30日之前完成檢測，須強檢處所包括16間食肆。

須強檢大廈 (2022-06-22 ~ 2022-06-28 曾身處超過兩小時)

紅磡海逸豪園 12 座

何文田愛民邨建民樓

屯門澤豐花園澤富樓

大角咀海桃灣 2 座

屯門黃金海岸 4 座

荃灣灣景花園 1 座

秀茂坪寶達邨達翠樓

粉嶺景盛苑賢景閣

屯門兆禧苑樂禧閣

荃灣梨木樹邨樂樹樓

柴灣漁灣邨漁順樓

沙田碧濤花園 3 期翠柏閣

鴨脷洲海怡半島怡翠閣

天水圍俊宏軒 1 座

大圍美城苑逸城閣

北角英皇道 6-8 號百利大 廈

大圍雲疊花園 4 座

沙田濱景花園 1 座

沙田穗禾苑慶盛閣

沙田碧濤花園 2 期嘉麗閣

沙田穗禾苑詠茂閣

香港仔香港仔中心海瑩閣

沙田水泉澳邨朗泉樓

大埔新達廣場 4 座

大埔富亨邨亨榮樓

須強檢食肆 (指定時段)

太興 柴灣杏花新城地下 G37 號 鋪（2022-06-22 14:45 ~ 15:45）

麻辣年華 荃灣楊屋道 73 號地下（2022-06-23 14:45 ~ 15:45）

金龍泉 馬鞍山恆安市場 28 號鋪（2022-06-23 20:30 ~ 21:30）

江仔記 屯門大興商場地下 L105 號鋪（2022-06-25 18:15 ~ 18:45）

聯盛宴 北角港運城 2 樓 202 號鋪（2022-06-23 19:15 ~ 21:15）

海港酒家 薄扶林西寶城 2 樓 243 號 鋪（2022-06-23 12:00 ~ 13:30）

牛奶冰室 跑馬地黃泥涌道 1A 怡豐 大廈地下下層 1-4 號鋪（2022-06-22 11:15 ~ 12:00 ）

太平館餐廳 尖沙咀加連威老道 38-40 號華暉大廈地下及 1 樓（2022-06-24 12:45 ~ 14:15）

稻香 石硤尾石硤尾邨美禧樓 106 號鋪（2022-06-22 09:30 ~ 11:00）

自家人酒家 屯門美樂花園商場地下 7-23 號鋪（2022-06-23 06:45 ~ 09:15）

一粥麵 屯門愛定商場 A 區 1 樓 A128 號鋪（2022-06-23 12:00 ~ 13:00）

明星海鮮燒鵝專門店 屯門蝴蝶廣場3樓R301 號 鋪（2022-06-22 18:00 ~ 19:30）

大家樂 屯門蝴蝶廣場 L230 號鋪（2022-06-21 11:30 ~ 12:00）

七喜粥麵小廚 土瓜灣浙江街 46A 號地下（2022-06-24 17:45 ~ 18:15）

仁和堂龜苓膏專門店 觀塘順天邨天瑤樓地下 6 號鋪（2022-06-24 10:45 ~ 11:45）

大家樂 銅鑼灣翡翠明珠廣場 1 樓 1, 2 及 5B 號鋪（2022-06-23 14:45 ~ 15:45）

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠