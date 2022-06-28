【強制檢測】41處所納入強制檢測包括16間食肆 杏花新城太興、銅鑼灣大家樂上榜
社會 22:17 2022/06/28
本港第五波疫情持續，政府公布最新41個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月29日或30日之前完成檢測，須強檢處所包括16間食肆。
須強檢大廈 (2022-06-22 ~ 2022-06-28 曾身處超過兩小時)
- 紅磡海逸豪園 12 座
- 何文田愛民邨建民樓
- 屯門澤豐花園澤富樓
- 大角咀海桃灣 2 座
- 屯門黃金海岸 4 座
- 荃灣灣景花園 1 座
- 秀茂坪寶達邨達翠樓
- 粉嶺景盛苑賢景閣
- 屯門兆禧苑樂禧閣
- 荃灣梨木樹邨樂樹樓
- 柴灣漁灣邨漁順樓
- 沙田碧濤花園 3 期翠柏閣
- 鴨脷洲海怡半島怡翠閣
- 天水圍俊宏軒 1 座
- 大圍美城苑逸城閣
- 北角英皇道 6-8 號百利大 廈
- 大圍雲疊花園 4 座
- 沙田濱景花園 1 座
- 沙田穗禾苑慶盛閣
- 沙田碧濤花園 2 期嘉麗閣
- 沙田穗禾苑詠茂閣
- 香港仔香港仔中心海瑩閣
- 沙田水泉澳邨朗泉樓
- 大埔新達廣場 4 座
- 大埔富亨邨亨榮樓
須強檢食肆 (指定時段)
- 太興 柴灣杏花新城地下 G37 號 鋪（2022-06-22 14:45 ~ 15:45）
- 麻辣年華 荃灣楊屋道 73 號地下（2022-06-23 14:45 ~ 15:45）
- 金龍泉 馬鞍山恆安市場 28 號鋪（2022-06-23 20:30 ~ 21:30）
- 江仔記 屯門大興商場地下 L105 號鋪（2022-06-25 18:15 ~ 18:45）
- 聯盛宴 北角港運城 2 樓 202 號鋪（2022-06-23 19:15 ~ 21:15）
- 海港酒家 薄扶林西寶城 2 樓 243 號 鋪（2022-06-23 12:00 ~ 13:30）
- 牛奶冰室 跑馬地黃泥涌道 1A 怡豐 大廈地下下層 1-4 號鋪（2022-06-22 11:15 ~ 12:00 ）
- 太平館餐廳 尖沙咀加連威老道 38-40 號華暉大廈地下及 1 樓（2022-06-24 12:45 ~ 14:15）
- 稻香 石硤尾石硤尾邨美禧樓 106 號鋪（2022-06-22 09:30 ~ 11:00）
- 自家人酒家 屯門美樂花園商場地下 7-23 號鋪（2022-06-23 06:45 ~ 09:15）
- 一粥麵 屯門愛定商場 A 區 1 樓 A128 號鋪（2022-06-23 12:00 ~ 13:00）
- 明星海鮮燒鵝專門店 屯門蝴蝶廣場3樓R301 號 鋪（2022-06-22 18:00 ~ 19:30）
- 大家樂 屯門蝴蝶廣場 L230 號鋪（2022-06-21 11:30 ~ 12:00）
- 七喜粥麵小廚 土瓜灣浙江街 46A 號地下（2022-06-24 17:45 ~ 18:15）
- 仁和堂龜苓膏專門店 觀塘順天邨天瑤樓地下 6 號鋪（2022-06-24 10:45 ~ 11:45）
- 大家樂 銅鑼灣翡翠明珠廣場 1 樓 1, 2 及 5B 號鋪（2022-06-23 14:45 ~ 15:45）
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責任編輯：李榮忠