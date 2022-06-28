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【涉嫌誤殺】天水圍男子與朋友爭吵中拳倒地後不治　警方拘61歲清潔工涉誤殺

社會 22:46 2022/06/28

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元朗警區（刑事）總督察戴玉麟。（黃傑偉攝）

警方於昨日（27日）晚上9時，在天水圍區以涉嫌誤殺罪名拘捕一名 61歲男子，報稱清潔工人。

元朗警區（刑事）總督察戴玉麟指，案件發生於6月25日晚上，約9時警方接報一名男子在天水圍俊宏軒商場對開遇襲倒地，後腦大量出血。途經市民發現報案。警方迅速到場，並將遇襲男子送醫院搶救，事主經搶救後情況一直危殆，延至今日（28日）下午3時34分經醫生證實事主死亡。

警方調查發現，姓馮63歲死者當晚相約6名朋友，一行7人到俊宏軒一餐廳聚餐，約9時離開時，在餐廳門口與其中一名朋友因瑣碎事爭吵，其後被人揮拳打向面部，之後倒地後腦著地，施襲者發現事主受傷倒地之後逃去。

警方經深入調查及翻看附近閉路電視後，於昨日在天水圍亦園路一鐵皮屋將施襲者拘捕，被捕人61歲姓彭，報稱清潔工人，涉嫌誤殺被捕。現正扣留調查。

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記者：黃傑偉

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