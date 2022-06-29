【親子好去處】寵物同樂園7月周末派對　10大升級毛孩打卡位推介

▲ 全新設計「Pets Park 寵物同樂園」。

沙田新城市廣場自2020年推出「Pets Park 寵物同樂園」，成為寵主界推介的地標性寵物好去處！踏入7月全新設計「Pets Park 寵物同樂園」推出。

3米高巨犬柴柴坐陣的嶄新面貌已登陸1樓戶外空間，並帶來10大升級寵物遊樂設施，包括1.2米高歡跑斜台、小腳掌踏跳台、跳圈四連環、高低平衡木等等，讓主子藉著多項挑戰項目訓練牠們的肢體肌肉、手眼協調等等，集打卡、訓練及遊玩於一身！

新城市廣場並聯同本地慈善團體動物醫生（Doctor Pet）舉辦「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」，於7月1日至3日、9日至10日一連兩周末及公眾假期，讓主人為萌寵穿上可愛「沙灘裝」、戴上太陽眼鏡扮靚影相、參加DIY手作坊親手製作像真度100%的超Q狗狗頭像「雪條」小食，還有不同攤位帶來各式寵物夏日潮服飾物，

於7月1日至3日、9日至10日活動期間，新城市廣場更會與經典漫畫《Peanuts/ Snoopy》於【Pets Park 寵物同樂園】聯手舉辦慈善活動。

周末期間，凡捐贈指定金額即可獲Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務及氣球等限定精品，而善款將全數捐贈予SPCA香港愛護動物協會，為愛護動物出一分力！

記者：Eric

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