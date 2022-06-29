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【香港故宮】香港故宮特別郵品明日推出　以「天圓地方」為設計概念

社會 09:06 2022/06/29

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香港故宮特別郵品明日推出，以「天圓地方」為設計概念。

香港故宮將於本周六（2日）向公眾開放。為慶祝香港故宮開幕，郵票 ‧ 郵趣@Hongkong Post Stamps 將以故宮的文物和藏品為主題發行郵票和郵票小型張。

一套六枚郵票以「天圓地方」為設計概念，剪裁成幾何形狀展示珍貴展品，拼湊起來就會組合成一個正方形。兩款郵票小型張則採用故宮的建築主色調金黃色及朱紅色以凸顯故宮的尊貴及輝煌歷史，亦與紫禁城紅牆呼應；兩種顔色互相襯托，相映生輝。

這套特別郵票及相關郵品由明天（6月30日）起於本港全線郵政局及「郵購網」公開發售，而珍藏套裝、郵資已付圖片卡（空郵郵資）及已蓋銷首日封只限在集郵局發售。詳情即看：【下一頁

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記者：黃穎津

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