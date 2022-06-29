  • 29°C
香港時間 : 2022629日 (週三) 09:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政府換屆】教育局局長楊潤雄將調任文旅局　盼走過教育及文體旅交匯點共開新篇

社會 09:17 2022/06/29

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

教育局局長楊潤雄。（梁偉榮攝）

政府換屆在即。教育局局長楊潤雄在社交網站總結其任內工作，指局方在過去數年，為師生提供一個安全及安靜的教學環境，為國家及香港培育愛國愛港、有為上進的人才。同時，我們大力支援教育，改善教學環境，提升教學質素，為學生提供優質的教育服務，更推出措施幫助非華語及有特殊教育需要的學生。

楊潤雄指，現屆政府提高每年教育經費至超過千億，成功推行優質幼稚園計劃，著力改善中小學課程，加強國民教育及價值觀教育，全面落實教師學位化，協助各院校增強科研實力及推動職業專才教育等；在疫情下，當局亦不斷爭取機會，讓學生恢復面授課堂，而中學文憑考試也從未間斷。他強調，一切都是建基於對學生的愛護，以及各持份者與政府的共同信念和努力，並期望香港的教育可以在這個穩固的基礎上，未來五年將更進一步。

楊潤雄稱，他加入教育局已近10年，由副局長到局長，涉獵教育範疇不同層面的工作，與不同持份者溝通和合作。而他亦將會離開目前的崗位，調任文化體育及旅遊局。他對離別感到不捨，但相信這次調任，其實只是走過「教育」和「文體旅」的交匯點，兩者仍有不少互聯互通的地方。他希望，大家團結社會，為「我們的未來、香港的未來、為國家的未來，一同努力奮鬥，共開新篇」。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【官員任命】消息：財庫局副秘書長劉震　接替李百全任廣播處長
21:28 2022/06/28
【官員任命】消息：財庫局副秘書長劉震　接替李百全任廣播處長
【故宮開幕】香港故宮周六開幕 　一文看清參觀須知
18:40 2022/06/28
【故宮開幕】香港故宮周六開幕 　一文看清參觀須知
【七一回歸】城巴及新巴港島區多條路線須改道　一文看清受影響路線
20:17 2022/06/28
【七一回歸】城巴及新巴港島區多條路線須改道　一文看清受影響路線
【即將卸任】黃錦星透露環境局下半年有項目予大眾實地體驗　勉勵「大嘥鬼」要好好工作
22:05 2022/06/28
【即將卸任】黃錦星透露環境局下半年有項目予大眾實地體驗　勉勵「大嘥鬼」要好好工作
【香港故宮】香港故宮特別郵品明日推出　以「天圓地方」為設計概念
今日 09:06
【香港故宮】香港故宮特別郵品明日推出　以「天圓地方」為設計概念

你可能感興趣

【官員任命】消息：財庫局副秘書長劉震　接替李百全任廣播處長
21:28 2022/06/28
【官員任命】消息：財庫局副秘書長劉震　接替李百全任廣播處長
【故宮開幕】香港故宮周六開幕 　一文看清參觀須知
18:40 2022/06/28
【故宮開幕】香港故宮周六開幕 　一文看清參觀須知
【七一回歸】城巴及新巴港島區多條路線須改道　一文看清受影響路線
20:17 2022/06/28
【七一回歸】城巴及新巴港島區多條路線須改道　一文看清受影響路線
中小學教育 文化體育及旅遊局 國民教育 香港 楊潤雄 服務 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
13:06 2022/06/28
【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
13:58 2022/06/28
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
【樂壇校長】譚詠麟屋邨長大從小愛分享　阿倫一個原因被領事館拒辦工作簽證
12:27 2022/06/28
【樂壇校長】譚詠麟屋邨長大從小愛分享　阿倫一個原因被領事館拒辦工作簽證