【政府換屆】教育局局長楊潤雄將調任文體旅局　盼走過教育及文體旅交匯點共開新篇

▲ 教育局局長楊潤雄。（梁偉榮攝）

政府換屆在即。教育局局長楊潤雄在社交網站總結其任內工作，指局方在過去數年，為師生提供一個安全及安靜的教學環境，為國家及香港培育愛國愛港、有為上進的人才。同時，我們大力支援教育，改善教學環境，提升教學質素，為學生提供優質的教育服務，更推出措施幫助非華語及有特殊教育需要的學生。

楊潤雄指，現屆政府提高每年教育經費至超過千億，成功推行優質幼稚園計劃，著力改善中小學課程，加強國民教育及價值觀教育，全面落實教師學位化，協助各院校增強科研實力及推動職業專才教育等；在疫情下，當局亦不斷爭取機會，讓學生恢復面授課堂，而中學文憑考試也從未間斷。他強調，一切都是建基於對學生的愛護，以及各持份者與政府的共同信念和努力，並期望香港的教育可以在這個穩固的基礎上，未來五年將更進一步。

楊潤雄稱，他加入教育局已近10年，由副局長到局長，涉獵教育範疇不同層面的工作，與不同持份者溝通和合作。而他亦將會離開目前的崗位，調任文化體育及旅遊局。他對離別感到不捨，但相信這次調任，其實只是走過「教育」和「文體旅」的交匯點，兩者仍有不少互聯互通的地方。他希望，大家團結社會，為「我們的未來、香港的未來、為國家的未來，一同努力奮鬥，共開新篇」。

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記者：黃穎津