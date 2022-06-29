【封區檢測】大埔富雅花園第一座圍封強檢　大埔德雅苑發現8宗陽性和1宗不確定

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」。（陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18:00】大埔富雅花園第一座圍封強檢

大埔富雅花園第一座自下午6時起圍封強檢。受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。政府目標是在明日上午約10時完成此行動。

【10:07】沙田錦英苑錦雅閣未有人未進行強制檢測

沙田錦英苑錦雅閣完成強制檢測行動。政府共檢查了約440名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

政府亦提醒沒有應門的42戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快進行核酸測試，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【09:46】大埔德雅苑有4人未進行強制檢測

大埔德雅苑完成強制檢測行動。政府共檢查了713名受檢人士的檢測報告，有4人未進行強制檢測已向他們發出強制檢測令。

政府亦提醒沒有應門的141戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快進行核酸測試，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【08:35】大埔德雅苑發現8宗陽性和1宗不確定

大埔德雅苑1,852名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現8宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪816戶，當中141戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【07:30】沙田錦英苑錦雅閣現6宗陽性

沙田錦英苑錦雅閣約890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現6宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組