【封區檢測】大埔德雅苑1,852人受檢 發現8宗陽性和1宗不確定
社會 09:24 2022/06/29
本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。
【08:35】大埔德雅苑發現8宗陽性和1宗不確定
大埔德雅苑1,852名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現8宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪816戶，當中141戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
【07:30】沙田錦英苑錦雅閣現6宗陽性
沙田錦英苑錦雅閣約890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現6宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
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記者：TOPick 港聞組