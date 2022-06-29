【交通意外】葵涌道三車相撞輕貨司機不治　遺孀生日成丈夫死忌遺2年幼子女【附捐款方法】

▲ 葵涌道巴士與兩貨車疑相撞。

葵涌道本周二（28日）發生三車連環相撞奪命交通意外，一名46歲輕型貨車司機彭逢龍於意外中死亡，遺下妻子、就讀小五並患有讀寫障礙的兒子及正就讀小三的女兒。適逢意外當日是妻子的生日，原定一家四口訂了生日蛋糕，待彭逢龍回家後一起慶祝，豈料意外導致他們天人永隔。詳情即看：【下一頁】

工業傷亡權益會指，彭逢龍是家庭唯一經濟支柱，剛入職公司不足一個月，現時彭太對丈夫的殮葬費及子女日後的學費及生活費感到十分徬徨無助，希望熱心人士可以伸出援手，幫助她渡過難關。

熱心人士可透過以下途徑捐款，該會代收集之善款將全數轉交予遺屬，不會收取任何行政費用。如需索取由本會發出、可作扣稅用途的收據，請提供捐款人全名、郵寄地址及聯絡電話，該會將在捐款核實後一個月內將收據寄上。

捐款方法如下：

轉賬或銀行入數

恆生銀行賬戶： 295-421903-003

賬戶名稱：

工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited 請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐款彭逢龍遺屬】，並連同【捐款人全名及聯絡電話】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

郵寄支票 或 親臨工業傷亡權益會

支票抬頭：

工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

工業傷亡權益會有限公司 Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited 地址： 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

請隨票註明【捐款彭逢龍遺屬】，並附【捐款人全名及聯絡電話】，以便跟進。如親臨工業傷亡權益會會址，可選擇以現金捐款。

如就捐款事宜有進一步查詢，可致電2366 5965。

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記者：黃穎津