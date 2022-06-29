【天氣轉壞】天文台今晚考慮發出一號戒備信號　如增強為熱帶風暴將命名為「暹芭」【不斷更新】

▲ 天文台預料今明兩日有熱帶氣旋形成，如增強為熱帶風暴將命名為「暹芭」。（梁偉榮攝）

天文台預料，南海中部的一個低壓區會在今明兩日發展為熱帶氣旋。若系統增強為熱帶風暴，將會被命名為「暹芭」。天文台提醒，7月1日前後本港風勢頗大及有狂風驟雨，市民計劃「7.1」長假期活動時應留意天文台的最新天氣資訊。

【12:30】天文台今晚考慮發出一號戒備信號

南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，與香港保持超過800公里的距離。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日（29日）稍後進入本港800公里範圍。視乎本地風力變化，天文台會在今晚考慮發出一號戒備信號。該熱帶低氣壓會在未來兩三日大致移向廣東西部至海南島一帶。本港明日（30日）風勢會逐漸增強及驟雨增多。7月1日風勢頗大及有狂風驟雨。市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台指，受高空反氣旋影響，過去數天華南普遍晴朗，風勢輕微，天氣持續酷熱。但隨著高空反氣旋減弱及預料南海中部的一個廣闊低壓區會在本週中期逐漸發展為熱帶氣旋，本週後期華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢增強，有狂風驟雨及雷暴。受其相關的外圍雨帶影響，南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢增強，有狂風驟雨及雷暴。受活躍偏南氣流影響，預料下週廣東沿岸天氣持續不穩定。

因為熱帶氣旋的生成、強度及路徑存在不確定性，香港的實際風力變化仍會有變數。總而言之，預料受其環流及外圍雨帶影響，本週後期南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞。天文台提醒，特別留意7月1日前後本港風勢頗大及有狂風驟雨。天文台會密切監測該低壓系統在未來數天的變化，而市民在計劃「7.1」長假期活動時應留意天文台的最新天氣資訊及九天天氣預報。

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根據九天天氣預報，明日（30日）大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。7月1日大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，吹東風5級，間中6級，高地間中7級。由當日起至下周四（7日）一連7天持續有雨。

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記者：黃穎津