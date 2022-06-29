【引以為傲】7歲女結業禮兩度上台拎學術獎　補習名師張欣欣：人生成就解鎖

▲ 張欣欣為女兒上台拎獎感到自豪。

子女在結業禮領獎，作為父母當然是引以為傲，中文科補習名師張欣欣亦不例外，見到7歲的女兒兩度上台領學術獎，令他喜出望外，他感謝女兒就讀的保良局蔡繼有學校老師，讓女兒能有這段美好的回憶。

張欣欣昨日（28日）在其facebook專頁發文，他表示，打從幼稚園開始，女兒與獎項沾不上邊，表演也是靠邊站居多，但女兒從不介意，只求盡力做好本分。

在1個多月前，學校出通告提醒結業禮中獲獎的學生，某日需要特別回校綵排，女兒與太太本來歡天喜地，以為多了半日假，還盤算著要到哪裡玩。不料，幾日後女兒卻表示，自己也有獎拎，但就不知道是甚麼獎。

太太覺得匪夷所思，一家三口經過討論，唯一可拎到的應該是進步獎。不過，他們仍很高興，出街吃飯慶祝女兒可以上台見校長。

▲ 女兒獲得學術獎，令張欣欣喜出望外。（facebook圖片）

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女兒人生成就解鎖

張欣欣表示，原來女兒一直很希望有機會與校長親近，數月前在一次學校活動中，本來女兒被選中上台與校長合照，最後卻因為時間緊急，未及上台已被折返。

因此，對女兒來說，無論是什麼原因，能上台就是圓夢，親自從校長拎過獎不啻是人生成就解鎖！

結業禮當日，女兒兩度上台領學術獎。張欣欣笑言，上天好像要補償她一樣，讓她走了兩次。他感謝蔡繼有學校的老師，賜給女兒這段美好的回憶。校長搭在女兒肩上的手中餘溫，老師的肯定和欣賞，女兒點滴的自信，由此而生。

原來，人肯努力付出過，總有人欣賞，天也不負之。

張欣欣認為，當日他們為女兒尋覓一間合適其性情才能的學校，現在證明他們選對了。

▲ 張欣欣認為，自己為女兒選對了學校。（曾耀輝攝）

蔡繼有學校

保良局蔡繼有學校是中小學一條龍私立學校，提供1至12年級的雙語教育，其教學模式傾向國際化，而且近年誕生多名IB狀元，深受家長歡迎，更有不少星二代就讀，胡諾言和陳琪、郭可盈和林文龍的女兒都在該校就讀。

蔡繼有學校首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。

學費方面，2021/22學年學費，一至五年級為$82,500；六至十二年級為$111,276至$125,972不等，分11期繳交。而2022/23學年學費有所調整，一至五年級為$90,750；六至十二年級為$120,175至$136,048不等，同樣分11期繳交。

文章內容獲張欣欣授權轉載。

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責任編輯：林愛娜