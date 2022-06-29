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【第五波疫情】醫管局指確診個案上升對公院壓力不大　即使疫情7月達高峰仍可應付

社會 10:31 2022/06/29

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醫管局引述港大數據推算，指疫情會在7月迎來高峰，相信公院仍能應付。（資料圖片)

本港昨增1,685宗確診，為連續14日破千。醫管局總行政經理黃立己表示，本港近日有約2000宗確診個案，但入院及留醫人數不多，料公立醫院的壓力不大；另引述港大數據推算，指疫情會在7月迎來高峰，相信公立醫院屆時會用約2000張病床，強調仍能應付。

黃立己今早（29日）於電台節目中提到，本港近日有約2000宗確診個案，惟每日入院人數維持約60至80人，而現時有約600人留醫，對公立醫院的壓力不大，但強調已做好準備，讓各間醫院做到「床等人」。

他說，有需要時會再次調整非緊急醫療服務，以騰出病床接收新冠病人，而現時可立即動用逾500張病床，而48小時内則可動用約2000張病床，而大嶼山香港感染控制中心病床亦可有800張病床可用。

他指出，現時醫院隔離病房使用率約一成，即約200張，當局會審視大嶼山香港感染控制中心病床使用情況，如800張病床的使用率超過一半，會考慮重啓亞洲博覽館社區治療設施，又認為現時毋須啓用指定醫院作接收新冠病人。

他又引述港大數據推算，指疫情會在7月迎來高峰，相信公立醫院能應付；另指因應疫情而要使用河套區的應急醫院的機會率不高。

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責任編輯：郭詩詩

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