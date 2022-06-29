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【食用安全】即食生蠔保存不當恐食菌落肚　食安中心提醒5大食蠔貼士

食用安全 10:57 2022/06/29

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即食生蠔保存不當恐食菌落肚，食安中心提醒5大食蠔貼士。

很多港人都喜歡吃生蠔等海鮮，但假如處理不當，分分鐘會將細菌食落肚，引致食物中毒。食物安全中心近日便拆解進食生蠔的風險，並分享5個食蠔貼士，讓市民食得安心。

食安中心在Facebook專頁指出，蠔經常過濾海水，所以體內容易積聚海水中的病原體，包括諾如病毒、弧菌及甲型肝炎等。當進食生或未煮熟的蠔，便有可能受病原體感染而引致食物中毒。

預先去殻生蠔風險更高

中心指，生蠔在去殼的過程中，有機會接觸到微生物、污垢、泥土及碎屑，受到污染。加上，蠔去殻後便會死亡，運輸期間和貯存期間，如沒有保持於低溫環境下抑制細菌生長，生蠔會迅速變壞。

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5個安心食蠔貼士

  • 購買供生食的蠔，須光顧可靠的持牌店鋪，包括網上店鋪。食物業要取得相關的許可證或書面批准，方可售賣供生食的蠔
  • 買預先包裝的蠔，要留意產品的狀況及食用限期
  • 不應生食只供煮食用的蠔
  • 要殺死生蠔的致病菌及病毒，要把蠔烹煮到內部溫度達攝氏90度並維持90秒
  • 高危人士包括長者、幼兒、孕婦及免疫力弱人士，不應進食生或未煮熟的蠔，尤其是預先去殼生蠔

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另外，一旦發現進食了不潔或處理不當的生蠔，應留意有否出現以下病徵：

1. 食物中毒：食物被细菌污染。

  • 肚痛
  • 腹瀉
  • 嘔吐
  • 噁心

2. 甲型肝炎：病原體是一種由甲型肝炎病毒引起的肝臟疾病，所以病徵與其他種類病毒性肝炎的病徵相似。

  • 發燒、
  • 頭痛、極度疲倦、
  • 食慾不振
  • 腹瀉
  • 噁心
  • 虛弱、肌肉酸痛
  • 黃疸（皮膚及眼白變黃、深茶色小便，大便呈淺色）

要留意的是，甲型肝炎病發初期，徵狀與感冒相似，經常被誤為普通的感冒，若發現身體皮膚出現發黃，就不要掉以輕心。

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責任編輯：羅嘉欣

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