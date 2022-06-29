【MIRROR成員】呂爵安賀《大叔的愛》播出一周年　Edan感恩：多謝你啊田一雄

由ViuTV製作的港版《大叔的愛》於去年播出時成為熱話，更為主角「田一雄」呂爵安（Edan）、「凌少牧」 盧瀚霆（Anson Lo）、「KK」黃德斌吸納了不少粉絲。

劇集近乎原班人馬於早前拍新劇《百萬同居計劃》（暫名），而劇集就於昨日（28日）為播出一周年，「田田」Edan於社交平台發文分享感受。

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田牧合照十連發

Edan相當「準時」，未有如上一次般在劇集播畢3個月後才分享，相信一眾田牧粉絲也大感高興，皆因Edan一連上載十張田田、阿牧的合照，當中又有二人的搞鬼「睡相」呢！

Edan寫道：「知道好多朋友都係因為哩套劇集先認識我，甚至成為爵屎🥺感恩可以遇上呢套劇，多謝你啊田一雄！😘仲記得當初就出街嘅時候嗰種既緊張又期待，喺到諗大家會咩反應，估大家會唔會鍾意」。好拍檔Anson Lo則以「👊🏻♥️」作回應，「田家姐」張紋嘉謂「原來咁快一年 姐又老一歲」。

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Edan新作陸續推出

Edan以《大叔的愛》田一雄一角盡現喜劇本色，後來也接拍了電影演出，成為歌影視三棲藝人。他提到自己在上一年參演的作品又即將與大家見面：「今年嘅心情其實同上年都係差不多🤣又期待又緊張 不過唔同嘅可能係少咗份慌張😎因為明白到其實好多嘢都係控制唔到，亦不能預測 所以做嘅時候用盡全力，對得住自己就夠了🥰」



他表示：「希望嚟緊嘅作品可以比大家睇到同上年有分別嘅Edan啦！」

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粉絲：登神世一

一眾粉絲對田牧CP相當受落，當時播出時已有不少相關應援物面世。事隔一年，一眾田牧粉絲看到Edan一連上載十張田牧的合照，也不禁問：「想問大叔的愛仲有冇其他演員？」、「大佬點解你張張都係雙人相嘅？」，十分搞笑！

粉絲們也趁機盡情示愛：「我真係好愛你地呀田一雄凌少牧！」、「好掛住田田同阿牧」、「登神世一」、「OMG 重視周年紀念，真係出個po」、「喂啊你太犯規啦」、「我差啲跑落車跑圈大叫」、「田一雄 幾時咁sweet」、「好掛住田一雄呀！我都係因為田田先成為爵屎」。