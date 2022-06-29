【珍惜生命】青衣南灣隧道男子倒卧行車線送院不治　疑從長青公路高處墮下

▲ 懷疑是死者所駕駛之車輛。

一名男子今日（29日）凌晨5時許被駕車人士發現倒卧在南灣隧道向九龍方向管道外的行車線上，警方及救護人員到場後把昏迷男子送往瑪嘉烈醫院搶救，惜最終不治。

警員調查期間，發現一輛私家車停泊在長青公路往大嶼山方向的一條支路避車處，懷疑是死者所駕駛之車輛，正調查事件原因。

警方經初步調查，相信事主從長青公路高處墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。SUBJ死因有待驗屍後確定。

▲ 一名男子今日（29日）凌晨5時許被駕車人士發現倒卧在南灣隧道向九龍方向管道外的行車線上。（網上圖片）

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記者：曾秋文