  • 33°C
香港時間 : 2022629日 (週三) 12:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【縮短檢疫】何栢良倡檢疫期改為「3+4」　須配合疫苗通行證及佩戴手帶

社會 11:15 2022/06/29

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

疫情持續逾年，通關仍未有期，候任特首早前曾言積極研究通關，減少入境客不便。據了解，政府擬放寬檢疫至「5+2」隔離方案，待做好準備才會放寬措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良建議改為3日酒店檢疫，加4日家居醫學監測。

內地昨宣布放寬入境檢疫政策，入境隔離及居家檢疫時間將由「14+7」縮減為「7+3」，何栢良今早於電台節目中解釋，內地是根據新的資料而調控策略，而在家檢疫的3天亦不可離開家中，最好自住或有獨立房間等不與家人接觸。而有關調整是因應內地早前於不同地區曾作「10+7」的試點、綜合曾爆發疫情的地點的經驗、變種病毒、世衞檢疫的日期等，形容有關調整是「相當科學化」。

他認為香港可以借鏡參考有關做法，讓香港作為一國兩制下的「試點城市」，例如政府可放寬入境檢疫限制，由目前的7日指定酒店檢疫，改為3日酒店檢疫加4日家居醫學監測：

這個縮短作為試點，以香港希望復常的前提下，我認為7月已經可以落實。

他表示，現行確診者如家居許可可在家居檢疫，認為入境人士在家居醫學監測期間允許點對點來往辦公室，但須配合疫苗通行證安排，避免他們進入食肆、酒吧、美容院、健身中心等表列處所，以及須佩戴有定位功能的手帶，方面追蹤工作。

例如轉疫苗通行證的顏色，排除了他們不能進入食肆等。

至於在疫苗方面，他說，美國藥廠莫德納兩價疫苗的第3期研究證實，對變種病毒Omicron BA.4及BA.5有效，中和抗體水平明顯比未接種高4至6倍。

他說，本港每日有逾千宗個案，認為未打第三針的人士應盡快打針，但如市民接種第3針而未夠6個月，除高危人士，可等今年第3季，若到時有新一代疫苗，就可接種作為第4劑，以應付冬季可能出現的新一波疫情。

最新影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【強制檢測】41處所納入強制檢測包括16間食肆　杏花新城太興、銅鑼灣大家樂上榜
22:17 2022/06/28
【強制檢測】41處所納入強制檢測包括16間食肆　杏花新城太興、銅鑼灣大家樂上榜
【天氣轉壞】天文台今晚考慮發出一號戒備信號　如增強為熱帶風暴將命名為「暹芭」【不斷更新】
今日 12:35
【天氣轉壞】天文台今晚考慮發出一號戒備信號　如增強為熱帶風暴將命名為「暹芭」【不斷更新】
【第五波疫情】醫管局指確診個案上升對公院壓力不大　即使疫情7月達高峰仍可應付
今日 10:31
【第五波疫情】醫管局指確診個案上升對公院壓力不大　即使疫情7月達高峰仍可應付

你可能感興趣

【強制檢測】41處所納入強制檢測包括16間食肆　杏花新城太興、銅鑼灣大家樂上榜
22:17 2022/06/28
【強制檢測】41處所納入強制檢測包括16間食肆　杏花新城太興、銅鑼灣大家樂上榜
【天氣轉壞】天文台今晚考慮發出一號戒備信號　如增強為熱帶風暴將命名為「暹芭」【不斷更新】
今日 12:35
【天氣轉壞】天文台今晚考慮發出一號戒備信號　如增強為熱帶風暴將命名為「暹芭」【不斷更新】
【第五波疫情】醫管局指確診個案上升對公院壓力不大　即使疫情7月達高峰仍可應付
今日 10:31
【第五波疫情】醫管局指確診個案上升對公院壓力不大　即使疫情7月達高峰仍可應付
疫苗通行證 出入境管制 何栢良 疫情 電台節目 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
13:06 2022/06/28
【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
13:58 2022/06/28
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
【回港檢疫】霍啟剛批返港檢疫配套差　市民落機不敢飲水：難以理解可咁差劣
16:35 2022/06/28
【回港檢疫】霍啟剛批返港檢疫配套差　市民落機不敢飲水：難以理解可咁差劣