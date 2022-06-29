【縮短檢疫】何栢良倡檢疫期改為「3+4」　須配合疫苗通行證及佩戴手帶

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

疫情持續逾年，通關仍未有期，候任特首早前曾言積極研究通關，減少入境客不便。據了解，政府擬放寬檢疫至「5+2」隔離方案，待做好準備才會放寬措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良建議改為3日酒店檢疫，加4日家居醫學監測。

內地昨宣布放寬入境檢疫政策，入境隔離及居家檢疫時間將由「14+7」縮減為「7+3」，何栢良今早於電台節目中解釋，內地是根據新的資料而調控策略，而在家檢疫的3天亦不可離開家中，最好自住或有獨立房間等不與家人接觸。而有關調整是因應內地早前於不同地區曾作「10+7」的試點、綜合曾爆發疫情的地點的經驗、變種病毒、世衞檢疫的日期等，形容有關調整是「相當科學化」。

他認為香港可以借鏡參考有關做法，讓香港作為一國兩制下的「試點城市」，例如政府可放寬入境檢疫限制，由目前的7日指定酒店檢疫，改為3日酒店檢疫加4日家居醫學監測：

這個縮短作為試點，以香港希望復常的前提下，我認為7月已經可以落實。

他表示，現行確診者如家居許可可在家居檢疫，認為入境人士在家居醫學監測期間允許點對點來往辦公室，但須配合疫苗通行證安排，避免他們進入食肆、酒吧、美容院、健身中心等表列處所，以及須佩戴有定位功能的手帶，方面追蹤工作。

例如轉疫苗通行證的顏色，排除了他們不能進入食肆等。

至於在疫苗方面，他說，美國藥廠莫德納兩價疫苗的第3期研究證實，對變種病毒Omicron BA.4及BA.5有效，中和抗體水平明顯比未接種高4至6倍。

他說，本港每日有逾千宗個案，認為未打第三針的人士應盡快打針，但如市民接種第3針而未夠6個月，除高危人士，可等今年第3季，若到時有新一代疫苗，就可接種作為第4劑，以應付冬季可能出現的新一波疫情。

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記者：郭詩詩