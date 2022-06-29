【強制檢疫】商界料「5+2」方案吸引投資者返港做生意　旅業稱對計劃外遊市民幫助不大

消息指，政府正考慮採取「5+2」檢疫方案，即抵港人士在指定檢疫酒店檢疫5天，再加2天的家居檢疫。有商界人士及旅遊業界議員對消息表示歡迎， 但對於計劃外遊的市民幫助不太大

廠商會會長史立德在港台節目《千禧年代》指，如果消息屬實，對商界是好消息，預計可以吸引投資者重臨香港做生意。他期望如果有關措施落實後而疫情沒有太大反彈，可以考慮進一步放寬，例如香港居民在家居檢疫3天、外國旅客在酒店檢疫3天：

因為很多市民自己有房間可以獨立隔離，我睇到很多市民第五波的時候在家隔離，讓出更多檢疫酒店房間，可大大紓緩現時房間不足的問題。

史立德稱，雖然本港每日確診個案仍有過千宗，但死亡率及重症率不高，代表疫情受控，認為放寬檢疫措施是可行，但落實的可能性有幾高，要由特區政府與內地相關部門商討。

昨日亦傳出內地將更新密切接觸者和入境人士強制隔離時間，由原本的14天集中隔離醫學觀察及7天居家健康監測，縮短到「7+3」。史立德指，對市民返回內地探親或做生意有幫助，「檢疫期大幅減少一半，有利我們返內地處理業務，因3周檢疫期太長，如非緊急情況都不會返內地」，他希望特區政府加大「回港易」的配額，建議開放初期每日名額3,000至5,000個。

旅遊界立法會議員姚柏良在同一節目表示， 只將2天檢疫期轉為家居檢疫，認為作用不大， 但對於計劃外遊的市民幫助不太大，因為始終仍要在酒店檢疫，他 強調 本港有條件降低檢疫的日數，從每天核酸檢測等方面加強篩查確診者。他建議試行「3+3+4」方案，即是如入境人士打齊3劑疫苗，可以在酒店檢疫3天及家居隔離4天，可以紓緩對檢疫酒店的需求。

他又表示，內地入境檢疫期縮短到「7+3」，象徵內地疫情已受控，估計新安排會令大量有探親及商務需要的市民入境內地。

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記者：陳麗娜