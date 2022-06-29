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【香港小姐2022】「翻版孫藝珍」梁超怡IG藏性感泳照　吸引方力申+周柏豪追蹤

娛樂 12:16 2022/06/29

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梁超怡私下原來係咁！

《2022香港小姐競選》20位候選港姐經過三輪面試後，正式誕生！當中除了大熱門的「連詩雅師妹」邢慧敏、林卓錡等外，同樣一直備受關注的「翻版孫藝珍」梁超怡一樣晉級。

由她初次會見傳媒時，而獲網民大讚她仙氣十足，相當有氣質，絕對是三甲之選。

【香港小姐2022】佳麗到髮型屋接受形象改造　「女版曾比特」Astrid保持爆炸頭

最新影片推介：曾展望專訪

懂得享受人生

現年25歲的梁超怡，從芝加哥返港，在美國修讀Business and Marketing，並在Facebook 做工程師招聘員。

外表斯文的她，原來十分好動，在其社交網發現她熱愛戶外運動，包括游泳、曬太陽、騎馬以及玩越野賽車等。而且，見她不時周遊列國，享受美酒與佳餚、駕名車，更拍了不少美照，生活看來寫意，很懂得享受人生。

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內藏泳照　積極備戰

另外，在梁超怡的社文網中亦有不少性感泳照，見她大晒「胸器」兼弗爆身形，相信她不時做運動，才能保持如此苗條身形。

而她為了今次選美賽事，曾透露準備吃得清淡和早睡備戰，更會為選美減10磅，相信到時與各佳麗爭艷鬥麗一番。有眼利的網民更發現方力申和周柏豪都是梁超怡的追蹤者之一，難道他們早已認識？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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