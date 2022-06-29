【育兒學問】港媽教小二兒子做家務整蛋糕 　遭媽媽群組公審：咁多功課仲做家務

▲ 港媽教兒子做家務，卻遭其他媽媽網友公審。

教育孩子是一門學問。有港媽育有一名小二兒子，她從兒子幼稚園K2開始，便教他做簡單家務，更會與兒子一同製作蛋糕。不過，她的育兒方式，卻引起其他媽媽非議。她所在的媽媽群組，有網友指其讓兒子接觸麵粉，「會搞到佢肺有事」；亦有人質疑，小朋友功課甚多，「仲教佢做家務，做死佢呀」。

該港媽對此大惑不解，發文反駁，家務是人人有份，家庭成員每人負責一部分，並無不妥。她又反問，小孩子功課多，但家長還是會讓他們在假日上興趣班，同樣花費不少時間，「難道只有興趣班先係有益，做家務會累死個仔？」

有港媽在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享之前在媽媽群組，與其他媽媽網友爭論的經歷。她指，她的兒子現時讀小二，由K2開始，她已教兒子做簡單家務，「基本嘅摺衫、收衫、晾衫、掃地、收碗、洗碗等等」。有一次她在媽媽群組分享與兒子一起製作蛋糕的相片。相中兒子「篩麵粉」及「將生果切粒」，引起咗其他媽媽議論。有人指，「咁細個俾小朋友篩麵粉，會搞到佢肺有事喎」；更有人指責，「「咁早俾佢拎刀，遲早會隊親佢呀」。、

該港媽就大感無奈，「大佬呀！唔好咁痴線啦，我一個月先同佢整一兩次甜品，又唔係次次都會用到麵粉，出街夠多塵，你唔困住個細路喺屋企？」她又指，兒子使用的是兒童專用塑膠刀，不會造成傷害，「仲鈍過你鵬牙呀」。

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此外，對於其兒子K2便開始做家務，亦有群組內的媽媽網友非議，指事主只是為自己不做家務找藉口。有人則批評，「小學已經咁多功課，仲教佢做家務，做死佢呀？」

該港媽則反駁，家務人人有份，自己和丈夫都要負責一部分，並非全部家務都讓兒子做，「每人負責少少好過分咩？」她又指，做家務習慣應從小養成，到小朋友上中學，再教其做家務，「你覺得佢呢個年紀會唔會聽你支笛？」

另外，她又指出，小學功課確實非常多，所以她只是每天吃完飯後，要求兒子幫忙收拾碗碟，以及收拾自己的衣服，星期六、日則幫忙掃地。她反問，「小朋友多功課，咁係咪一年365日都咁忙？咁多功課又忙，你仲帶小朋友學興趣班？」；「難道只有興趣班先係有益，做家務會累死個仔？」她指，自己兒子也有學琴，但做家務花的時間比上興趣班少很多。

該媽媽最後慨嘆，「我都唔知呢個年代，究竟我先係怪獸家長，定佢哋先係」。

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帖文引起不少網民留言支持，有人表示，「屋企個個都有份，當然要學做家務」；「最基本嘅野緊係由細開始學喇。同意文主所講嘅到佢地大先教，重邊會聽你支笛。」；「新一代教育方式唔同左，佢哋仲停留係十幾年前溺愛既方式。」也有網友分享，「我女好鍾意做家務，今朝陪我一齊洗廁所。」有身兼幼兒教育興趣班導師的媽媽亦支持事主，並且反問「其實簡單烘焙、切水果、洗下水果咁，唔係1-2歲幼兒親子活動咩？」

（內容獲「生仔要考牌系列」授權）

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責任編輯：王明芳