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【名牌加價】CHANEL官網Flap Bag曾上調價格試水溫　消息指今年7月有機會第二次加價

休閒消費 12:23 2022/06/29

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CHANEL有機會7月將手袋再次加價。（圖片品牌提供）

有甚麼時裝品牌可以一年數度加價，而又其門如市的？答案當然是CHANEL，CHANEL去年3度加價，今年3月又將品牌旗下的Classic系列手袋加5%，而估不到的是剛剛消息傳來，CHANEL擬於7月再度加價，暫時仍未確定，但正所謂空穴來風未必無因，只因在品牌的官方網站上而露出少許端倪。

CHANEL Metiers d'art系列Flap Bag手袋。（$38,800/圖片品牌提供）

話說最近CHANEL動作頻頻，據《BOF》報道，CHANEL有計劃開設只服務高消費客戶的獨立專門店，而且私隱度將會比一般店舖更高。雖然官方解釋是希望可以紓緩門店客流量過高問題，但明眼人一看是針對消費金字塔最頂端的超級大客，無謂叫一眾富豪和小市民爭買手袋。

    點擊圖片放大
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至於7月會否真的加價？有消息人士透露CHANEL的官方網站早前上調部分手袋售價，例如經典的Flap Bag平均上調10%，小型號的手袋去到$71,000﹗中型號和大型號則分別為$76,500和$82,400﹗但不到數日，現在又回覆原本價格。

有分析指出此舉意味著CHANEL極有可能今年來個第二次加價，早前於網上來測試水溫而已。

記者：何偉雄

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