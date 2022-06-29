【情侶放閃】為連詩雅送生日驚喜隔空放閃　陳家樂要未婚妻增肥：祝你肥肥白白

▲ 陳家樂為連詩雅送上生日驚喜。

陳家樂跟連詩雅於月初公佈訂婚喜訊，今日（6月29日）為「準陳太」Shiga的34歲生日，陳家樂為未婚妻送上生日蛋糕，二人更於IG甜蜜放閃，家樂更急不及待想稱呼連詩雅（Shiga）為「陳太」。

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隔空放閃

陳家樂這位準人夫認真貼心，於凌晨12點為未婚妻連詩雅慶生，家樂於IG分享相片，只見為Shiga送上的生日蛋糕寫上「陳太: Happy Birthday 陳生」

家樂亦留言：「Happy birthday!祝你肥肥白白，我就聽晒你話。」而Shiga即回覆道：「乖。」

其後Shiga於IG分享男友視角的照片，當中她留言：「nightnight」，二人發放幸福閃光彈，網民們也紛紛留言說二人很Sweet。

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連詩雅騷長腿

另外，「準人妻」Shiga日前與相識20載的中學同學一起staycation慶生，她於社交平台分享慶生照，向來有跑步和健身的Shiga，近日努力加操。當日她穿三點式大晒成果，展示招牌長腿和腹肌。當中她寫道：

與認識差不多快20年的

3個6月之星

一起提早預祝一下

想不到已經一起走過不少個慶祝

又中學認識到現在

大家經歷了不少變化

有做老師的

有做醫生的

有做專業人士的

但是初心還在

走在一起 還是小時一樣的感覺

有著這樣的友誼

已經很幸福的 希望我們10年20年30年後繼續一起過

祝我們大家都身體健康

不過未婚夫陳家樂卻嫌Shiga太瘦，留言說：「增肥pls。」而網友們即笑言靠他養肥Shiga。

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拍旅遊節目結緣

陳家樂跟連詩雅自2019年共赴韓國拍旅遊節目而撻著，二人秘戀近2年，直至本月7日爆出二人訂婚消息，陳家樂於船P向連詩雅求婚成功。

其後陳家樂與連詩雅同時於社交平台上載一張甜蜜合照，公佈訂婚喜訊和分享感受，相中的Shiga左手戴上閃爆鑽戒，相信是求婚戒指。

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