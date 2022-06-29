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【尋人記II】公布最高收視頭三甲單元　眾受訪者感謝觀眾支持

娛樂 11:52 2022/06/29

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《尋人記II》

由TVB新聞及資訊部製作，黃淑明監製，方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的《尋人記II》，於本月17日播出最後一個單元《尋人後記》，但仍在觀眾心中泛起不少漣漪。

近日被指與第三集主角「杯麵男」徐志文撞樣的廚神黃亞保，更專誠與太太及四名子女到志文工作的麵檔打氣兼合照留念，再度掀起熱話。

【尋人記II】黃亞保尋找「撞樣」志文　保哥：懷著祝福的心探訪

自開播後話題不斷、被形容為無綫收視保證的《尋人記II》，7天跨平台總收視日前出爐。

綜合10集單元，《尋人記II》7天跨平台總收視平均為19.7點，是自2021年5月以來10點半時段最高收視節目，成績理想；最高收視單元頭3名依次為第9集《我的媽呀！》22點、第7集《非典型婆婆》20.7點、以及第8集《生仔要考牌？》20.4點。

最新影片推介：曾展望專訪

珍惜眼前人

除7天跨平台總收視報捷，《尋人記II》的精華短片在網上反應亦相當熱烈，大部分獲得逾6位數點擊次數；當中感動無數網民的「龜兔夫婦」遺孀Sabrina的精華片段，截至今早十時已有超過46.7萬點擊，吸逾7,800likes之餘，亦獲得超過600則留言。

網民除為Sabrina打氣及送上祝福外，其他幾近全正評：「好感謝Sabrina再一次受訪，深深感受到人生無常、珍惜眼前人。」、「多謝方東昇及拍攝團隊上下，以及歷年嚟咁多位受訪者，為你們鼓掌」、「這不是一個尋人節目，是一個尋找人生意義的節目」、「生命影響生命，實在是一部超有質素嘅紀錄節目」、「切切實實給香港人一個對身邊人和事珍惜的反省」。

「龜兔夫婦」遺孀Sabrina。

對於網民厚愛及支持，Sabrina在節目播出後表示，能以自己的故事感動別人，令她不再孤單，更是不枉此生，Sabrina說：「其實好感觸，節目真實反映丈夫離開後我嘅心路歷程。Frankie嘅離世的確好可惜，但片段亦提醒番我Frankie健在時，我哋嘅日子過得好快樂。」

同樣獲得大家支持的志文，透露自尋親單元播出後，小學群組的同學不但與他分享尋親經驗，更落手落腳幫忙：「佢哋幫我聯絡同約見喺香港嘅泰國組織，幫我跟進尋親，好多謝佢哋。」

志文又表示，不少市民專程到他工作的柴灣麵檔幫襯，送上祝福：「佢哋嚟自港九新界，粉嶺、東涌、大嶼山都有，哈！」

「杯麵男孩」志文（右）。

至於其他受訪者，亦透過攝製隊再次對觀眾及網民表達謝意：

第4集《男人最痛》

James：「多謝團隊畀機會等我可以透過鏡頭講番爸爸昔日嘅無私支持。雖然同爸爸唔能夠再見面，但透過個節目好似再次同爸爸『相聚』咁。」

雜貨店老闆娘：「仔女問我點解冇同採訪嘅主持們合照，我話驚阻住人做嘢嘛。」

好心雜貨店老闆娘。

第7集《非典型婆婆》

胡婆婆：「有朋友特登入咗二百蚊人民幣落我個仔嘅戶口，話畀我買嘢食，好開心、好多謝大家，你哋真係好有愛心！Thank you everyone, Wish you good health!」

婆婆再次強調「做人最緊要樂觀」，並大方分享英文好的秘訣：「我當年返工帶住本字典，如果湊緊嘅小朋友瞓咗覺就拎出嚟讀吓，又會睇酒店啲雜誌學英文，唔識就問客人。」

「非典型婆婆」 胡婆婆。

第8集《生仔要考牌？》

好媽媽梁惠英：「節目出街後好多好耐冇聯絡嘅朋友同舊街坊都聯絡番，好開心！」

社工黃姑娘：「第一次受訪時初出茅廬，現在行將退休，是退休前一份很好的禮物，感恩。」

梁惠英與社工黃姑娘「重逢」大感開心。

第9集《我的媽呀！》

艷輝：「因為節目出街時分咗上、下部分，啲朋友睇完頭半集話搵唔到艷輝時，係咁叫我立即打電話去TVB，仲話『TVB搵緊你』。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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