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【食肆爆疫】海港酒家換氣鮮風低於標準　工程師懷疑通風系統故障引致

社會 11:36 2022/06/29

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爆發感染群組的屯門卓爾廣場海港酒家，被指換氣量及鮮風量均低於標準，餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組主席源栢樑表示，懷疑酒樓的通風系統是否有故障，例如風扇的皮帶轆損壞、轉速不夠或隔麈網被封住等。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯指，今次只是個別事件，不排除有客人因食肆溫度高，自行關閉鮮風機，或員工在關門後關閉，強調業界對鮮風換氣及抽氣量都很緊張

源栢樑今日（29日）在港台節目《千禧年代》說，懷疑食肆換氣不足，可能涉及排風機機組故障，風扇轉速慢或隔塵被封，亦可能與食肆曾改動通風系統有關：

懷疑排風機有啲嘢壞咗，皮帶轆鬆咗，因為風扇接觸唔夠，出唔到咁多風，或者可能隔麈網封咗，署方向我哋稱餐廳有改動過通風系統，會否與改動有關，要再進一步調查

源栢樑稱，如果食肆要改動通風，需要專業人士處理，因為一般承辦商可能未必能因應座位分布等作出估算，或會出現通風不均勻等情況。他又指，很多業界在「落場」時間都不會關掉通風系統，但有些員工可能因為關燈，同時把通風系統關掉。他建議業界在非營業期間，亦不要關閉空氣清新機，如食肆換氣量未達要求，會有傳播風險，食環署有機會執法，呼籲未達標的食肆要根據衞生防護中心的指引停業。

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯相信今次只是個別事件，強調業界對鮮風換氣及抽氣量都很緊張，當局人員巡查時，亦會檢視空氣清新機及鮮風抽氣系統。他又指食環署有權勒令未達標的食肆停業，今次署方只要求食肆自行停業，相信是因明白業界經歷疫情正在水深火熱的時間，不希望對食肆太嚴苛。 徐汶緯又指夏天使用鮮風機，可能會將戶外空氣抽入餐廳，令食肆溫度提高，不排除有客人自行關閉鮮風機，或員工在關門後關閉。

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記者：陳麗娜

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