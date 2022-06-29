【尖子透視】愛閱讀從未補習靠自律　混血女學霸獲全球12間名校錄取

▲ 女學霸紐瑩姗憑自律愛閱讀的習慣，從沒有補習，成功考入耶魯大學。

台灣高三混血女生紐瑩姗，從小熱愛閱讀，也喜歡冒險，求學過程從小學到高中以來，從沒補習，一路都是讀公立學校，她在今年申請國外大學，獲全球12間名校錄取，包括耶魯、布朗和柏克萊等，最終她選擇入讀美國耶魯大學。

綜合台灣媒體報道，紐瑩姗父親原本是加州執業律師，到台灣旅行認識紐瑩姗的母親Gena，紐瑩姗是獨生女，自小已很有責任心，而且做事認真。母親Gena表示，

不知道是不是一種遺傳，她從認字開始，坐著看書，躺著看書，連去costco都可以窩在購物車裡讀完一本，『閱讀』除了能廣闊視野，對她來說，『閱讀』就是最好的放鬆方式。

▲ 北一女混血女孩紐瑩姗，自小熱愛閱讀，求學過程中，從來沒有補習，今年成功獲耶魯大學取錄。

遺傳爺爺的優良基因

紐瑩姗的爺爺Peter F. Neumeyer是二次大戰時從德國至美國避居的猶太人，同時也是兒童文學方面的權威，因此不管是紐瑩姗的爸爸還是紐瑩姗，都熱愛閱讀，更會一起找書看及討論，紐瑩姗笑言：

我爸爸滿有趣的，他喜歡看書，也喜歡運動，還很會煮飯，我們家幾乎都是他在煮，我們還一起聽60至80年代的老歌，我在車上聽披頭四聽到他們都煩了。

多才多藝文武雙全

而紐瑩姗從小學德文，還喜歡跑步，有跑半馬的經驗；喜歡摺紙、養酵母做酸種麵包、彈鋼琴及吉他，高中時是「青少年去塑聯盟」成員，還成立視訊家教平台協助原住民兒童，且在校成績一直維持班排前10名。

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紐瑩姗媽媽認為，中文比英文難學，因此決定讓女兒從幼稚園到小學都讀一般學校，「有一天老師突然跟我說Emily考上資優班，我嚇一跳。」因為父母都沒管她的課業，瑩姗更指出

直到最近申請學校，同學才知道爸爸不會看中文，很驚訝問我，那以前作業都是誰幫我看，我更驚訝問她們，為什麼作業需要爸媽看過，這種東西不是本應自己要做好嗎？

分享入頂尖大學的貼士

紐瑩姗透露自己錄取多間國外頂尖大學的關鍵，

應該是我表現出強烈的多元學習熱情，還有跨文化的興趣，關懷社會與弱勢的態度。他們重視對弱勢的尊重，希望從大學出來的人可以按自己的興趣發展，並且擁有領導能力，對社會有貢獻。學校還非常在意，你在大學會是一個好的學生，好的朋友，好的同學。

而且各校最重視的就是「作文」，名校要求的英文程度，托福考試滿分120，大概考100以上就可以了。

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紐瑩姗因喜歡耶魯的讀書風氣而選擇入讀，「他們會鼓勵你多修課，隨便修什麼都可以，直到你找到真正有興趣的東西，大二下才正式選系，他們認為大學新生大腦仍在成長，還需要時間探索，師生比是夢幻的一比四，80%的課是在小教室上。」

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責任編輯︰王明芳