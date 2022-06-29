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【牙醫服務】衞生署牙科街症一周僅21名額　市民凌晨3時半到場排22位「食白果」

社會 11:47 2022/06/29

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凌晨約3時半，已有數十名市民通宵輪候牙科街症。

衞生署轄下牙科街症診所，免費為合資格人士提供剝牙及止痛服務。惟其名額短缺，市民須凌晨開始排隊，才有望獲免費診症。

現時政府共設11間牙科街症服務診所，只處理止痛及脫牙，一般一周只提供一次服務，每次名額約數十人。而其中位於屯門的仁愛牙科診所，逢星期三上午服務，更因疫情關係，每日只開放21個診症名額。

有欲求診市民因此在社交網站上發文，指已連續第2個星期未能輪候成功。他在今日（29日）凌晨2時50分出門，3時26分到達門診，卻發現前排已有數十名市民前來排隊，細數之下，該名市民剛好排在第22位，於是便心存僥倖：

諗著前面人可能有甩漏忘記帶身份證，或冇打齊3針， 買個希望我可以補上做後備，當然最後都係食白果。

他直斥：

希望可以叫醫管局高官落來排吓隊，感受排隊滋味， 天氣炎熱，餵蚊捱眼訓玩通宵，要行好遠先有個殘廁，加上好多老人家揸拐杖來排隊。

該市民又指，現時晚上氣溫達33度，而排頭位的街坊，「晚上10點開始係度訓街，餵蚊，忍屎忍尿又唔敢飲水，附近冇廁所，最近都要走上去栢麗廣場傷殘廁所」。該市民又感嘆，下周應要半夜2時前到場排隊，又指香港看牙醫十分昂貴，剝牙最便宜都需600元，而剝一隻智慧齒更需4,500元起，並非「小市民能負擔得到」，期望醫管局可以增加名額。

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記者：黃穎津

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