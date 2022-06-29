【香港小姐2022】候選佳麗許子萱曾赴美國留學 　IG滿載旅遊照大方派福利

共有20位佳麗入圍今屆《香港小姐》，當中港姐佳麗除藝人林俊賢之女林卓錡、「連詩雅師妹」邢慧敏、「翻版孫藝珍」梁超怡備受關注，當中自信地騷出好身材的許子萱（Cecca）也是焦點人物之一！

翻看許子萱的Instagram帳號，也看到不少她旅遊的打卡照，當然少不了展現其火辣身段呢！

最新影片推介：曾展望專訪

曾亮相《非誠勿擾》

Cecca在IG簡介中以英文列明，自己曾參加內地相親節目《非誠勿擾》。

生於廣州、13歲赴美國留學、曾就讀美國密歇根大學安娜堡羅斯商學院的她，當時由於需回美國讀書而沒有再亮相節目。

她在簡介中寫道：「雖然我長得混血，可我是百分之百漢族血統，只是膚色比較古銅色一點。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

於IG大騷美好身段

Cecca於IG簡介中表示自己喜歡旅遊、跳莎莎舞、調酒。

現時其IG內有54則帖文，以旅遊照具多，比較「派福利」的就要數到目前最新的兩則帖文，其S型身材表露無遺。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

Cecca：只懂化歐美妝

Cecca於昨日（6月28日）出席大會安排的理髮安排。她在「變髮」後接受TOPick訪問透露，共花了近5小時整頭，予人煥然一新的感覺。她說:「因為我之前是『布丁頭』兩截色，因而被人笑，現在重新漂染過，我覺得好靚，好合適我的style。」

對於她被人批評妝容，Cecca指自己不介意:「家人也取笑過我，因為我12歲已經移民美國，只懂化歐美妝，希望之後可跟化妝師學習，自己都很期待。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2