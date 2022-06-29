【脫髮疑雲】新垣結衣婚後髮線後移震驚網友　中西醫解構脫髮成因+推介生髮食療

▲ 新垣結衣婚後髮線後移，令不少網友感到震驚。

現年34歲的日本藝人新垣結衣去年5月與星野源宣布婚訊，婚後鮮有出席公開場合，近日因宣傳新電影而首度公開露面，但被發現瀏海稀疏，髮線後移，不少網友感到震驚。本港有註冊西醫指出，若精神壓力過大，也有機會導致脫髮。

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有「國民老婆」之稱的新垣結衣與星野源因參演劇集《逃避雖可恥但有用》而結緣，在劇中為男女主角，並傳出緋聞，去年5月宣布婚訊，閃電結婚。本周一（27日），她因宣傳新電影《GHOSTBOOK妖怪圖鑑》而與公眾見面。當日她紮起頭髮，額前瀏海稀疏，有別於以往。近照曝光後，不少網友均指她婚後外表變化大，讓人感覺髮量變少，甚至有網友驚呼「為何禿了」。

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中西醫解構脫髮成因

脫髮問題困擾不少都市人，其中有兩個原因會加速掉髮。註冊西醫伍文輝曾受訪表示，精神壓力過大是導致脫髮的元凶之一。他解釋，正常頭髮有80%毛囊處於生長階段，另外20%則處於休息階段，但壓力可促使更多毛囊進入休息階段，繼而造成脫髮。

另一方面，經常電染頭髮也會導致脫髮。伍醫生指，不少職場女性注重儀容，會經常電髮、染髮。但若拉扯力度過大，或使用含化學成分的造型産品，例如高濃度的雙氧水，也有機會破壞毛囊，令毛囊壞死，引致脫髮。

註冊中醫師李廣冀亦曾撰文表示，每日脫落的頭髮超過100條，即有脫髮問題。他解釋，頭髮的生長有三個階段：生長期（85-90%）、衰退期（1%）和休止期（10-15%）。成年人大約有10萬條頭髮，約有10%頭髮會準備脫落，這個階段為期3至4個月。

脫髮除了是先天遺傳因素所致，也與後天壓力、生活習慣、飲食有關。女性方面，由於體內賀爾蒙是先製造雄激素，然後再經酵素轉換成雌激素；當酵素不足，就會脫髮。壓力、產後、更年期等是常見原因，部份人減肥過度也會導致賀爾蒙失調而脫髮。

中醫推介生髮護髮食療

註冊中醫師李廣冀曾受訪指，有脫髮問題的人士平日可適量進食以下有助生髮護髮的湯水或食物，維持頭髮健康：

烏雞黑豆湯（材料及做法）

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護髮食物例子

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責任編輯：羅嘉欣