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【網購騙案】海鮮成高危貨品榜首　假期將至主題公園或酒店套票騙案急升

社會 12:00 2022/06/29

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海鮮成高危貨品榜首。

警方表示，5月份共錄698宗網購騙案，涉及損失570萬元。警方「CyberDefender 守網者 」專頁，逢星期三公布最新10大高危貨品排行榜，而據最新排行榜及名單，排首名的是「海鮮」，第二位是「傢俬」，第三位是「主題公園/酒店套票」。

高危貨品排行榜：

  • 海鮮
  • 傢俬
  • 主題公園/酒店套票
  • 電腦產品
  • 手袋
  • 外幣兌換/戶口充值服務
  • 智能電話
  • 電子遊戲
  • 手錶
  • 服飾波鞋

警方又列出尙存的假專頁：

  • E萬佳
  • Fashion Collection HK 潮牌優選
  • More Mall Online
  • Play with you
  • Storex mobile store
  • 享好味
  • 聚惠優品專營店
  • 潮食軒

警方指，假期將至，騙徒趁機以售賣 Staycation 酒店套票、主題公園門票、本地一日遊甚至防疫酒店為名行騙，以低廉價錢或供應緊張吸引市民上釣。

警方呼籲，市民應盡量透過官方途徑購買主題公園門票、酒店或旅遊套票服務。如賣方只接受以個人名義的「轉數快」帳戶收款，應取得公司詳細資料（包括辦公室地址、電話等），並向官方機構查證賣方身分。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：黃穎津

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