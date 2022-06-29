【寵物好去處】7.1起增12個寵物共享公園 包括將軍澳海濱公園、油街休憩處等【附名單】
社會 12:01 2022/06/29
康樂及文化事務署今日（29日）宣布，將於7月1日增設12個「寵物共享公園」，令康文署轄下的「寵物共享公園」超過110個，名單【按此】。
中西區
- 永利街休憩處
東區
- 北角渡海輪碼頭廣場海濱花園
- 油街休憩處
觀塘區
- 觀塘海濱花園（指定位置）
- 鯉魚門休憩花園
- 鯉魚門避風塘防波堤休憩處
- 三家村遊樂場
- 月華街遊樂場（指定位置）
油尖旺區
- 窩打老道／衛理道休憩處
- 衛理道臨時休憩處
西貢區
- 將軍澳海濱公園
沙田區
- 車公廟路遊樂場
康文署提醒市民在使用「寵物共享公園」時，須遵守康文署訂立的守則，包括需以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束，以免寵物滋擾他人，並須清理寵物的排泄物，保持場地清潔衞生。
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責任編輯：郭詩詩