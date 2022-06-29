【寵物好去處】7.1起增12個寵物共享公園　包括將軍澳海濱公園、油街休憩處等【附名單】

▲ 7月1日將增設12個「寵物共享公園」。（資料圖片）

康樂及文化事務署今日（29日）宣布，將於7月1日增設12個「寵物共享公園」，令康文署轄下的「寵物共享公園」超過110個，名單【按此】。



中西區

永利街休憩處

東區

北角渡海輪碼頭廣場海濱花園

油街休憩處

觀塘區

觀塘海濱花園（指定位置）

鯉魚門休憩花園

鯉魚門避風塘防波堤休憩處

三家村遊樂場

月華街遊樂場（指定位置）

油尖旺區

窩打老道／衛理道休憩處

衛理道臨時休憩處

西貢區

將軍澳海濱公園

沙田區

車公廟路遊樂場

康文署提醒市民在使用「寵物共享公園」時，須遵守康文署訂立的守則，包括需以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束，以免寵物滋擾他人，並須清理寵物的排泄物，保持場地清潔衞生。

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責任編輯：郭詩詩