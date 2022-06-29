【聲生不息】炎明熹微博人氣升幅15倍　Gigi感觸落淚：沒想過自己能參加這節目

▲ 炎明熹（Gigi）不捨得《聲生不息》。

TVB綜藝節目《聲生不息》播至尾聲，因《聲生不息》而走紅的炎明熹（Gigi）和曾比特（Mike）等歌手均對節目感到不捨，Gigi更於鏡頭前灑淚，感謝王祖藍、曾志偉和一眾工作人員。

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火速走紅

作為《聲夢傳奇》第一季的冠軍，炎明熹的唱功向來都獲得不少樂迷的高度評價，亦為她吸引大量「Gi炎粉」。

Gigi於《聲生不息》中曾獻唱一曲《蜚蜚》，隨即令她成為觀眾焦點，獲讚她展現高音及假音的唱功，而且音域夠闊，可行性高。節目播出後，Gigi於內地的人氣急升，其微博追逐人數從4萬人升至接近60萬人，升幅約15倍。

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Gigi感觸落淚

節目快將播畢，Gigi在鏡頭前不禁落淚。

她有感而發：「老師們幫了我很多，然後這個節目也教了我很多東西，很多老師都對我很好，工作人員們也是。起初我沒有想過自己能參加這個節目，因為真的是太難得了。最後我知道工作人員們或王祖藍哥、曾志偉哥他們就是幫了我很多。然後也要謝謝導演他們，因為他們都真的對我很好，每一個人都是。他們會鼓勵我說『你唱得真棒，加油！』，每當我覺得自己不太棒的時候，他們都這樣跟我講，信心便會大增。」