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【交通意外】粉嶺公路兩私家車相撞起火焚毀　警拘6男涉非法賽車等罪

社會 12:21 2022/06/29

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粉嶺公路兩私家車相撞起火焚毀。（曾秋文攝）

警方拘捕6名男子涉與粉嶺公路本周日發生的一宗交通意外，新界北總區交通調查及支援組警司林志源表示，案發在（26日）深夜11時許，2輛私家車在粉嶺公路牽晴間對開發生意外，其中一輛起火焚毀，警方到場後，2名司機逃逸，案發後1名男子剛巧報稱其私家車在落馬洲被人偷去，但稍後被警方證實為肇事車主之一。詳情即看：【下一頁

警方調查後相信有多名車主早前在社交媒體群組相約在牛潭尾車聚，在聚會後部分人士駕車離去並沿粉嶺公路高速行駛，期間互相追逐，涉嫌非法賽車。當途至牽晴間對開時，其中一輛私家車失控撞壆起火，尾隨另一輛私家車撞向該輛私家車，車上2名司機及後被其他參與非法賽車的車輛接走。

警方調查後相信最少6輛同一牌子的私家車參予非法賽車，至今早（29日）將6名男司機（23至40歲）拘捕並控以，「非法賽車」、「危險駕駛」、「誤導警務人員」和「交通意外後不顧而去」等罪名 。

警方呼籲，如有目擊案發經過或有行車記錄儀拍下路面情況的駕駛人士有資料提供，可致電36613800與新界北總區特別交通意外調查隊人員聯絡。

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記者：曾秋文

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罪案 賽車 危險駕駛 司機 粉嶺

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