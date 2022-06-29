【冷氣病】長開冷氣及風扇可致面癱　中醫：產熱與散熱失衡【附預防貼士】

夏日天氣炎熱，本港今日氣溫介乎28至33攝氏度，不少民眾紛紛開冷氣及風扇，讓自己涼快。但內地曾有一名女子因同時開冷氣和風扇，導致面癱，無法咀嚼。本港有中醫師提醒，若冷氣開得太大，長時間吹冷氣，可致臉部癱瘓。

註冊中醫師謝和早前接受TOPick訪問時稱，若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快，則有機會出現「冷氣病」。若由酷熱的戶外地方，突走進冷氣房，溫差明顯轉變，易令身體受冷，一時間難以適應。

影片推介：

公開資料顯示，長時間吹冷氣，可導致名為「貝爾氏面神經麻痹」的臉部癱瘓出現。原理是耳朵附近的顳骨，有稱為「面神經管」的骨性管道，莖乳突孔是它的外孔，面神經線就是由此經過。「毛細血管」為面神經線供血供氧，當持續受低溫刺激，有機會令毛細血管急劇收縮和痙攣，導致面神經缺血缺氧，並出現麻痺情況。

面癱最明顯的表徵：

癱瘓的半邊臉（患側）扯向一邊（健側）

臉部呈不對稱的狀態

患側的眼睛難以閉合，半邊口和鼻牽引去另一邊

吞嚥和進食能力不佳

難以控制臉部

雙頰、眼和嘴角出現不由自主的抽搐和跳動

味覺有可能消失

面部不應直接吹風扇或冷氣

註冊中醫師陳宇傑曾接受訪問時表示，發現有面癱徵狀的人須及早求診，接受治療。起病後可用針灸及中藥治療，大部分患者1個月內可完全恢復。「患者亦可靠按壓合谷穴紓緩病情，古書有所謂：『口面合谷收』，這穴位是常用作治療面癱，可每日按壓兩次，每次3分鐘。」

患者也應避免吹風受寒，因面癱與風寒有直接關係，面部不應直接吹風扇或冷氣，亦應避免接觸凍水，避免進食生冷、煎炸、油膩及刺激性食物，也應減少飲用濃茶及咖啡，同時要保持充足睡眠，放鬆情緒，這樣才會有助於病情康復。

註冊中醫師陳俊傑稱，冷氣病的好發組群為20歲至30多歲的人士。「因他們未知自己身體開始變差變弱，還在過年輕時的生活方式，中年人士反而懂得適時穿外套。見過20多歲的人面癱，最年輕的只有10多歲。」

3大預防貼士

註冊中醫師謝和教大家三大貼士，對抗「冷氣病」：

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責任編輯：羅嘉欣