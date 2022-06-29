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【貧窮限制想像】方紹聰見識全球限量30個百萬元雪茄櫃　杜燕歌認做人要有生活品味

娛樂 13:00 2022/06/29

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方紹聰今集又有新嘢試！

在J2台播出的節目《喂喂喂 你話你係邊個邊個》，今集主人翁文偉從事裝修工程，一般的稱呼會是「裝修佬」。

但文偉對木材的運用有一份執着，希望用木連繫生活。他將木的工藝發揮到極致，做一些市場不會做的作品，所以專稱他為木工匠人亦不為過。

木匠背後他亦是一名Band 友，出過碟最近亦作過公開表演。他指夾Band可以放空自己，獲得存在感。

作為一家三口之主，文偉在興趣跟家庭上會作何取捨？節目中又會解開他一直錶不離身的秘密。

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【貧窮限制想像】孫慧雪住4萬元總統套房　方紹聰自學彈鋼琴有「陰謀」

見識靚雪茄

至於由方紹聰(奶仔)主持的《貧窮限制想像》，今晚（6月29日）一集奶仔又發揮「屋邨仔」對陌生上流事物每事問的精神，今集請來資深演員及配音員杜燕歌導航。

杜燕歌作為雪茄之友兼靚酒愛好者，他帶奶仔認識Benson，他店內的雪茄藏品總值超過數百萬港元。

不說不知，凡事有期限，惟獨雪茄沒有，保存得宜可以收藏半世紀以上亦等閒。Benson 店中更有一個全球限量30 個的雪茄櫃，價值超過100 萬港元，奶仔竟然將它當普通餐桌，差不多整個人躺在上面。

初嚐雪茄的奶仔來說，他形容口腔的感覺，就像飲了好多杯齋啡一樣，還有點微醉。

價值不菲的雪茄！

學品酒 感謝有杜燕歌令他增長見聞

歎完靚雪茄杜燕歌帶奶仔走訪酒友林先生的店，他藏酒豐富，有威士忌及白蘭地等。

拍攝當日奶仔試飲的陳年佳釀，總值超過十萬。杜燕歌指做人要有生活品味︰「就算你有錢買一百萬支酒，唔飲擺喺度都唔係你嘅，飲咗至係你嘅。」

奶仔表示今集由杜燕歌反客為主帶隊，令自己增長見聞，學曉很多食雪茄、飲酒的知識同技巧︰「過往係我lead 住啲嘉賓，今集就好似一個靚仔畀燕哥帶入男人世界咁。」

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談及整蠱黃嘉雯一事

他又談到上一集整蠱黃嘉雯（Carmaney），指她弄破「古董」瓷碗要賠8.8萬元，令到對方淚灑當場時，奶仔解釋與Carmaney本身是很要好的朋友，才會這樣玩。

他笑說︰「你對朋友永遠唔會恭敬如賓，講一啲好認真嘅嘢，認真嘢返工講。大家睇J2都係想貼地啲、有趣啲嘅嘢，就係整蠱朋友畀大家睇。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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