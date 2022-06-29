【BB頭型】1歲仔「扁頭綜合症」戴矯正頭盔　楊洛婷見證兒子戴足4個月︰差不多畢業

▲ 楊洛婷1歲仔有「扁頭綜合症」需戴矯正頭盔。

楊洛婷（Rabee'a）與Dear Jane主音黃天翱育有一子一女，「6月之星」的細仔1歲生日了！一家四口影全家福，更為囝囝舉行生日派對，見細仔外出影相去玩都長期戴矯正頭盔，據悉是用來治療「扁頭綜合症」，而Rabee'a透露阿仔就快可以除低頭盔。

▲ 楊洛婷與Tim組成一家四口。（IG影片截圖）

細仔長期戴矯正頭盔

2003年度香港小姐亞軍、現年41歲的楊洛婷（Rabee'a）與Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，先後誕下一女一子，大女Tanya Faith Wong現年4歲，而細仔黃子芯（Tristan）剛剛過了1歲生日。

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趁阿仔1歲生日，一家四口影全家福留念之外，亦有舉行小型生日派對，影相及外出都見Tristan戴著頭盔。Rabee'a在社交平台不時分享家庭生活照，其實早在3月初，她上載兒子的照片已見Tristan戴著頭盔。近日有網民問「好奇問嗰頭箍預計要戴到幾時」，Rabee'a回覆「差不多可以畢業㗎啦」，指兒子就快不用再戴了。

其實Tristan戴的頭盔是「矯正頭盔」，用作治療「扁頭綜合症」，他在約8個月大時開始戴，無論在家中抑或跟爸媽外出都佩戴著，至今已戴了約4個月。

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扁頭綜合症

就此，TOPick向匯兒兒科醫務中心兒科專科醫生胡振斌了解有關「扁頭綜合症」，胡振斌醫生亦曾在YouTube分享有關資訊，他解釋「扁頭綜合症」顧名思義是頭顱骨與原本應該要有的形狀偏離，扁頭症的種類一般有斜頭、平頭、不對稱平頭和舟狀頭（頭形過長）。當中有多種成因，如胎兒在媽媽肚中的空間和位置不夠，尤其多出現雙胞胎、三胞胎。另外，有些BB出世時需要利用吸管等儀器助出世，有機會將頭部拉長；又有些BB喜歡側睡。

胡振斌醫生指出判斷方面，通常是父母察覺到BB頭形有異，開始偏離原本的形狀，感擔心而帶孩子檢查，如嚴重者可能影響面容、雙耳對稱等，而更嚴重的BB，在照磁力共振時會發現腦內已受壓。

▲ 兒科專科醫生胡振斌講解「扁頭綜合症」。（YouTube影片截圖）

治療方面，如BB頭骨有異的輕微者可藉睡姿改善，如用特別枕頭令BB不會側睡。嚴重者需要戴上「矯正頭盔」，專家會從多角度拍攝去評估，並使用輕巧物料按BB情況度身訂造矯正頭盔。由於嬰兒頭骨的生長有7至8成在頭一年發生，過了12至18個月頭骨生長會慢下來，再到18個月至2歲頭骨生長就差不多定形了，所以最理想戴「矯正頭盔」是在4至6個月，通常戴3至6個月就可。

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責任編輯：顏紫燕