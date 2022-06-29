【超市大搜查】夏日必備消暑神器　日本雜誌比拼7款掛頸風扇

▲ 日本雜誌比拼7款掛頸風扇。

夏日炎炎，出門時難免會大汗淋漓，不少人都會戴便攜風扇消暑，近年更興起掛頸式風扇，相當方便。日本雜誌《MONOQLO》最近測試了市面7款掛頸風扇，比較它們的風速、出風口數量，以及使用感，最終找出最強消暑神器。

《MONOQLO》是次搜羅了市面7款最新頸掛式風扇，根據以下3大項目進行評分，並整理出排名：

涼爽度（風速）：風速大時，可透過調整角度來控制涼爽的感覺。

涼爽度（出風口數量）：很多產品只有2個出風口，一些擁有3個或以上出風口的產品評價會更高。

使用感：測試實際使用的方便程度，行走時使用是否穩定。

7款頸掛式風扇排名：

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醫生：每次使用不宜超過1小時

不過，在使用頸掛式風扇時亦要留意，過去曾有媒體報道，內地一名7歲男童戴著掛頸式風扇午睡，結果醒來後發現被吹至面癱，五官扭曲。

醫生判斷，由於風扇長時間吹著男童的面部，導致經絡氣血運行不暢，造成面癱。所幸經過半個月的針灸治療，男童的情況慢慢好轉。

廣西民族醫院康復醫學科住院醫生鄭騰騰指出，短時間使用掛頸風扇沒有問題，但不能長時間使用，尤其是兒童、長者。

他續指，人體特定部位長時間吹風，易導致局部冷痛麻木，甚至造成僵硬，若長期讓風扇對著臉部、頭頸部吹，很容易造成面癱，甚至更嚴重的疾病。

面癱除了感覺上，臉部比較麻木，還可以有口眼歪斜，比如說漱口的時候，水會從嘴巴漏出來，嚴重會伴有一些疼痛。

他建議，使用此類風扇每次不應超過一小時，更不宜在睡眠時使用。

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責任編輯：羅嘉欣