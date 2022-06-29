【高齡產婦】40歲孫藝珍高齡懷孕妊娠風險較高　中醫拆解3大禁忌︰避免高壓生活

▲ 40歲的孫藝珍日前宣布懷孕喜訊。（IG圖片）

韓星玄彬、孫藝珍因合作電視劇《愛的迫降》結緣後成為戀人，今年3月底二人舉行世紀婚禮，玄彬曾發表手寫信稱，以後的日子一起走下去。日前40歲的孫藝珍發文報喜自己懷孕，即將榮升人母。

孫藝珍在社交平台上載一張花卉照片，宣布懷孕喜訊。她表示自己生活過得很好，且即將迎接新生命，「我每天也很興奮，同時很困惑，感受著自己身體的變化，但我很感恩。」她表示對保護胎兒一直小心翼翼，會好好守護這個珍貴的新生命，希望大家身體健康，守護最珍貴的人和事。

▲ 孫藝珍上載一張花卉照片，宣布懷孕喜訊。（IG圖片）

上月底孫藝珍發放兩張帶愛犬到公園散步的照片，身穿白色長裙的她早已滲出孕味，上圍亦比之前豐滿，估計當時已懷有約2個月身孕，當時有網民留言問是否有了「蜜月BB」，相信她現在懷孕夠3個月可以公布喜訊。

據香港家計會的資料顯示，20至35歲是女性理想的生育期，在35歲或以上懷孕的女性便算是高齡孕婦。因35歲後的女性生育能力開始下降，而且年紀愈大，懷孕對孕婦和胎兒的風險愈高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期唐尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

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註冊中醫師林婉珺曾接受TOPick訪問探討高齡懷孕問題，她指出高齡產婦不論懷孕前或成功懷孕後，都需要知道3大禁忌，以減低妊娠風險：

1. 避免進食生冷食物

寒涼、生冷食物，如壽司刺身、利水的薏米和涼茶都要避忌一下。最好多吃新鮮綠色蔬菜，均衡的飲食，清淡及少食刺激性食物，如咖啡酸辣等。

另因高齡產婦較易發胖、過重，甚至較易患上糖尿病等，也需避免進食高糖分食品如朱古力。

2. 夜睡

睡眠不足會導致免疫功能降低，發生不良妊娠的風險也增加。林醫師指高齡產婦的復原速度較慢，需注意作息時間，盡量晚上11時前睡覺，在中醫角度是保持身體的元氣。

3. 高壓力狀態

人長期處於高壓力狀態會影響身體機能，不論是否懷孕，都需要調適情緒和壓力，保持心境開朗，以減低身體負荷。另外高齡產婦腎氣不足，要以固腎為主；而想補氣健脾，平日則可以多食用黨參、伏苓、淮山、白朮等。

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高齡產婦注意事項

家計會則建議高齡產婦作定期檢查，因產前檢查有助了解孕婦及胎兒的健康狀況，並可及早發現胎兒先天性的問題，適時治療與處理。孕婦亦應詳細記錄身體症狀，作為醫生參考的依據。孕婦亦可透過絨毛球抽取檢驗、羊膜刺穿檢驗、超音波檢查等，診斷胎兒有否異常，一旦發現早期異常，便要做好應變措施。

此外， 高齡產婦早產的機會較高，分娩時由於子宮功能下降等原因，分娩時間較長，孕婦會經歷較劇烈的痛楚，胎兒也可能出現缺氧情況，不過及時發現和配合止痛法與助產術，情況便可受到控制，而練習產前運動亦可減輕分娩時的痛楚。

至於孕婦應選擇自然分娩或剖腹生產，需衡量相關因素及利弊，以減低風險。

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責任編輯︰王明芳