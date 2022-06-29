【免費乘車】「教主誕」慶生應援第三擊　Anson Lo生日請長者免費搭九巴

盧瀚霆國際後援會聯同九巴舉辦長者免費乘車日，65歲或以上長者可於7月7日（星期四），即歌手盧瀚霆生日當天，憑八達通乘搭九巴獨營路線，均可以「先付後回贈」方式享有免費乘車優惠。此外，全線九巴車廂內將張貼或於屏幕顯示二維碼，乘客於7月7日掃瞄，盧瀚霆國際後援會將「如同神隊友支撐背後」，捐款予指定慈善團體。

於7月7日，65歲或以上長者持有效長者八達通卡及八達通產品，可免費乘搭九巴的獨營路線 (聯營路線、P960、P968、K12、K14、K17、K18線除外)。屆時巴士車窗前將放置告示牌，以顯示優惠是否適用於該路線。

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長者乘搭時須以「長者八達通卡」或八達通產品繳付車資，10個工作天後至30個工作天內以八達通乘巴士、消費或增值，車費回贈即自動存入八達通。各位「神徒」的長輩也可一同以優惠車費外出，慶祝偶像生日。

此外，當日全線九巴車廂內將張貼或於屏幕顯示二維碼，乘客掃瞄二維碼一次，向長者送上「一千里擁抱」，而盧瀚霆國際後援會會按每個「擁抱」，捐出港幣1元正予10個指定慈善團體，捐款上限為港幣27萬元正。

盧瀚霆國際後援會亦首度與九巴合作，推出1:76盧瀚霆生日主題巴士模型，所有收益扣除成本將會捐予指定慈善團體，購買詳情將稍後公佈，各位「神徒」密切留意最新消息。

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責任編輯：陳麗娜