【六合彩魔力】將軍澳女童獨留投注站門外　街坊︰唔見咗小朋友就後悔莫及

▲ 將軍澳一名女童獨留投注站門外。

昨日（27日）舉行六合彩回歸金多寶攪珠，頭獎高達8,000萬元，吸引大批市民買六合彩，最終頭獎1.5注中，每注派5,800多萬元。8,000萬元彩金魔力大，昨日有網民在社交平台分享，見到有女童獨留在投注站門外，雖然勾起不少網民的童年回憶，但有街坊擔心小朋友安全。

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約3歲女童獨留門外

該名網民昨日於facebook群組「將軍澳主場」發帖文，寫道「為咗八千萬……妹妹好可憐」，並上載了一張相片，可見一名目測約3歲的女童站在馬會投注站門外，身邊沒有大人陪同。而投注站兩名男保安及一位男職員在附近注視著女童，似乎想留意女童是否安全。

事發在將軍澳康城，目擊事件的網民補充，他入投注站買六合彩後，出來就見到這個場面，所以才拍下相片。他其後更新帖文表示，「有人見到係工人姐姐放低小妹妹喺門口，然後自己入咗去買六合彩」，並提醒康城家長留意。

▲ 約3歲的女童站在馬會投注站門外，身邊沒有大人陪同。（圖片來源︰fb「將軍澳主場」）

網民︰我細個都係咁

帖文意外勾起網民的童年回憶，很多網民指「我細個都係咁」、「仲有好多小朋友陪我一齊企一齊玩」、「我以前見到嘅係成班細路，而家得返一個」、「以前細個總在馬會門口涼冷氣」。

街坊憂小朋友安全

另一方面，有街坊批評此舉離譜，認為「疏忽照顧幼兒，可以報警處理」、「治安唔好，我從來不會咁做」、「唔見咗小朋友後悔莫及」。但有人提出，「你睇下嗰三個保鏢個個對眼都望住」、「門口有2個保安，家長會唔會問咗保安幫手睇2分鐘呢？」，有感有保安在較安全。

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責任編輯︰王明芳