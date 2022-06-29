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【金像獎2022】紀念特刊6月30日出版　候選影帝影后雙封面各具吸引力

娛樂 13:12 2022/06/29

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「香港電影金像奬」從1982年創立並首辦頒獎典禮至今已40年，為誌此項世界華語影壇盛事「金像四十」之慶而特別編印的「第四十屆香港電影金像奬」紀念特刊，將於明天（6月30日）正式推出發售。

 「第四十屆香港電影金像奬」紀念特刊特備雙封面設計，顏色以白、金及黑色為主，分別以「最佳男主角」及「最佳女主角」兩組候選人的獨立造型照拼合而成，設計簡單而隆重。

爾冬陞親筆寫「主席的話」

內容方面，除本屆每個獎項的提名名單，還有「香港電影金像奬協會」主席爾冬陞親自執筆的「主席的話」、本屆「終身成就奬」得主許冠文及「專業精神奬」得主周國忠超過半世紀光影生涯的詳盡介紹。

此外，還有多位文化人及資深影評人金澤、卓男、金成、月巴氏、蒲鋒、畢志榮等撰寫「金像獎」及香港電影人過去40年承先啟後、胼手胝足默默苦幹不斷開創港產片先河的回顧。

而本屆5位「新晉導演」候選人趙善恆、陳健朗、文念中、劉浩良及李駿碩亦撰文「新晉導演筆記」分享個人首執導演筒的經歷、獲得提名的感受及工作手記；此外更備有專頁刊登過去兩年離世的電影工作者簡介以作致敬。

最新影片推介：曾展望專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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