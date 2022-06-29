【獲賠1元】法庭︰指十姑娘隱瞞信託獲賠1元　何豹上訴被駁回

▲ 十姑娘何婉琪遺產管理人何東舜銘。（資料圖片）

已故富商何東爵士長孫何鴻章的兒子何豹，早年曾向堂姑母「十姑娘」何婉琪興訟，指對方隱瞞他是父親生前訂立的信託受益人身份，何豹早前被裁定勝訴，但僅獲象徵式賠償1元。何豹早前不服提出上訴，上訴庭今（29日）頒下判詞，指未能接納何豹一方提出的新理據，並下令何豹一方支付訟費。

上訴人何豹；答辯人為何婉琪的遺產執行人何東舜銘。

上訴庭於判詞中指出，上訴人於上訴期間新增理據，質疑 何婉琪除了違反受託人責任外，亦違反保障信託的責任，但有關理據從未於原審時指出，現時何婉琪已離世，上訴人亦不能要求其遺產執行人可就有關指控提出證據反駁，因此上訴庭拒絕接納有關理據。

上訴庭又認為原審法官的裁決合理，上訴庭沒有介入的餘地，因此決定駁回上訴，並下令上訴人需向答辯人支付訟費。

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記者︰楊詠渝