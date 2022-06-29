【MIRROR成員】Anson Lo慶生應援第三擊　教主27歲生日請長者免費搭九巴

▲ 「教主誕」有連串慶祝活動。

「教主」Anson Lo（盧瀚霆）將於7月7日27歲生日，盧瀚霆國際後援會於「教主誕」舉辦多項慶祝活動，今日（6月29日）公佈為為全港市民帶來「慈善生日月」第三擊。繼請市民搭摩天輪後，後援會聯同九龍巴士(一九三三)有限公司，舉辦長者免費乘車日！

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去年「教主誕」，神徒鋪天蓋地式進行慶生活動，今年於「教主」7月7日當天，65歲或以上長者持有效長者八達通卡或八達通產品，可免費乘搭九巴所有獨營路線（聯營路線、K12、K14、K17、K18、P960及P968線除外）。

屆時各巴士車窗前將放置告示牌，以顯示優惠是否適用於該路線。

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神徒做善事

長者乘搭時須以「長者八達通卡」或八達通產品繳付車資，10 個工作天後至30 個工作天內以八達通乘巴士、消費或增值，車費回贈即自動存入八達通。



Anson Lo盧瀚霆國際後援會舉行是次活動最大目的是希望走進社區，讓市民一同響應「慈善生日月」應援活動，實踐受惠之餘亦同時回饋，藉今次免費乘車日做善事。

當日全線九巴將貼有二維碼，乘客每掃一次二維碼，Anson Lo盧瀚霆國際後援會便會捐出港幣$1予十間本地受惠機構(上限為港幣$27萬元正)，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、「拯救 貓狗協會」、「阿棍屋」、「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、 「長春社」及「環保觸覺」。

▲ 盧瀚霆將於7月7日生日。（取自instagram）

首次聯手合作

而由6月30日起，九巴7號線(樂富<>尖沙咀碼頭)，其車身將會換上是次「Anson Lo盧瀚霆慈善生日月」第三擊宣傳照，以及Anson Lo 新歌《King Kong》宣傳照。

另外，後援會亦將會與九巴首次聯手合作推出1:76盧瀚霆生日主題巴士模型，而所有收益扣除成本將會捐予指定慈善團體。

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連串生日驚喜

「教主誕」有連串慶祝活動，先有第一擊的「 Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」，第二擊免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。

於7月2日至7月10日期間，將尖沙咀碼頭及中環7號碼頭打造成「教主碼頭」，包括碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置、「免費乘搭來回尖沙咀至中環」和「HAPPY BIRTHDAY」字句等。

除後援會外，有神徒（AnsonLo_Giant）自發籌辦免費摩天輪乘坐日，以及捐贈2700包慈善米予14個社福團體及地區組織，再轉贈有需要基層人士。