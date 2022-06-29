【行行出狀元】少年家境貧困輟學　靠打機維生贏全國大賽照顧一家13口

▲ 少年輟學後，靠「打機」創出自己的一片天空。

電競行業日益蓬勃，令社會對「打機冇前途」的刻板印象有所改觀。日本一名熱愛「打機」的年輕人，年幼時家境貧困，父母甚至無力供養他讀高中。他在在初中畢業後輟學，為了生計，他每日打機，苦練14小時，更年中無休，最終成為國際級電競選手，贏得豐厚獎金，報答家人。

據日本媒體報道，手機遊戲《PUBG MOBILE》隊伍「DONUTS44usdeuj USG」近期在不少大型賽事中獲勝。而隊長Naoto則收穫豐厚獎金凱旋而歸，受到當地電競愛好者關注。

家境清貧無力升學

Naoto出身大家庭，其父母育有4子3女，Naoto為次子，同住的還有兄長的妻子及其他兄弟姊妹的兒女，一共13人居於同一屋簷下，生活頗為擠迫。由於Naoto父母屬低收入人士，孩提時期的他，成長於清貧家境，日常只得兩件衣服輪流替換，甚至因此成為同輩間的笑柄。

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因不想增加父母經濟負擔，Naoto當年並未入讀高中而選擇早日外出打工，亦由於意識到自己玩電子遊戲技術超卓。他一早下定決心加入電子競技界，成為職業選手。他希望透過贏出大型比賽，賺取獎金以改善家人生活。

每日苦練奪大賽MVP

為苦練技術，Naoto一年365日，每日都花14小時投入「打機」，日常交際，以及休息時間都極少。不過功夫不負有心人，他近年在不少大賽中，都能帶領自己的隊伍脫穎而出，贏得豐厚獎賞。今年初，他就成功在一個日本國內大賽中獲勝，Naoto更因表現出眾，而獲選為當季MVP（最有價值選手），額外獲得100萬日圓（約5.8萬港元）獎金。

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為報答家人支持，Naoto早前就與家人大肆慶祝，買了價值約5萬日圓（約3,200港元）的壽司讓全家人享用，同時又向家人大派禮物，包括新款iPhone、波鞋及玩具等。父母見Naoto有能力照顧自己以至家人亦感相當欣慰。Naoto事後受訪時感謝家人多年來對他的照顧與支持，未來希望在國際比賽中爭取表現，真正做到「世界第一」，「希望存錢為家人建一座大屋，讓年老的爸爸可以住得更舒適。」

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責任編輯：王明芳